Российский самолет Ту-154 потерпел крушение в Черном море

25.12.2016 18:00 | новости

Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ потерпел крушение в Черном море недалеко от Сочи. ТУ-154 вылетел из Подмосковья в сирийскую Латакию с дозаправкой в Сочи, на борту находились ансамбль им.Александрова и журналисты, сообщает ТАСС.

В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. Недалеко от берега обнаружены также найдены обломки самолета.

В результате крушения погибли 92 человека, которые находились на борту лайнера: 64 артиста ансамбля им. Александрова, девять журналистов, двое гражданских госслужащих, общественный деятель Доктор Лиза и восемь военнослужащих.

В поисках задействованы поисково-спасательные группы Краснодарского края и ближайших регионов. По предварительной версии, самолет мог потерпеть крушение из-за технической неисправности или ошибки в пилотировании.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил полетов. Сотрудник СКР изымают документы и допрашивают должностных лиц, руководивших полетом.

В Адлер вылетела комиссия Минобороны, пишет Татар-информ.