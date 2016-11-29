Как изменится стоимость квадратного метра жилья в 2017 году

25.12.2016 17:00 | новости

Минстрой предсказал рост цен на квадратный метр жилья в России.

Министерство строительства и ЖКХ ожидает роста стоимости квадратного метр жилья в 2017 году. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совместной конференции Сбербанка и Минстроя России, посвященной итогам рынка ипотечного кредитования в 2016 году.

«Рост цен будет в связи с тем, что у нас есть устойчивый спрос», - цитирует Никиту Стасишина rg.ru. Он уточнил, что это не связано с сокращением строительства и дефицитом предложения, речь идет именно о балансе спроса и предложения.