Гороскоп на 25 декабря 2016 года для всех знаков зодиака

24.12.2016 23:00 | Общество

Гороскоп для Овна на 25 декабря 2016 года

Если вы намерены получить от жизни очередную порцию удовольствия - например, заняться любимой вами творческой деятельностью, сходить в кино или в театр, погулять с детьми - выбирайте утренние или дневные часы. В это время о вас вряд ли вспомнит ваш шеф, вам не позвонят надоедливые коллеги, рутинные хлопоты можно будет отложить. Вечером, наоборот, придётся отставить развлечения и перейти к кропотливому труду. Как ни странно, он тоже способен доставить вам радость, так как постепенно и неуклонно будет приближать вас к поставленной цели.

Гороскоп для Тельца на 25 декабря 2016 года

Начало дня можно провести дома, мечтая о будущем празднике или любуясь плодами недавних трудов на благо семьи. Вплоть до вечера вам будет свойственно стремление к особой теплоте чувств. Не исключена чрезмерная сентиментальность (особенно если вы рождены в середине мая). Вы можете остро реагировать на звуки музыки, на воспоминания, на проявления любви со стороны близких. В то же время не исключается неопределённость ситуации. В конце дня вы будете в великолепной форме, энергичность и деловитость помогут вам справиться с любой задачей.

Гороскоп для Близнецов на 25 декабря 2016 года

До самого вечера вам будет сложно сосредоточиться на работе. Наиболее приятной окажется возможность включиться в интригующий творческий процесс, не связанный с жестким регламентом. Откажитесь от избыточных нагрузок, точных расчетов, длительной концентрации внимания. Прогуляйтесь, помечтайте, пообщайтесь с друзьями или случайными собеседниками. В дороге не исключено попадание в забавные ситуации. В конце дня придётся вспомнить о долге, доме и семье, о рутинных обязанностях, предпринять какие-либо целенаправленные действия.

Гороскоп для Рака на 25 декабря 2016 года

Утром и днем вас будет тянуть ко всему необычному, загадочному. Если ваши мысли окажутся слишком навязчивыми, попробуйте поговорить о том, что вас волнует, с другом или человеком, которому доверяете. В это время нежелательно предпринимать действия, имеющие своей целью конкретный результат (вполне вероятно, что ваши желания станут чересчур противоречивыми и не будут соответствовать действительности). В конце дня обещают удачу недолгие поездки, деловые переговоры, энергичная работа, сотрудничество, посещение поликлиники или аптеки.

Гороскоп для Льва на 25 декабря 2016 года

Вплоть до наступления вечера вас будет преследовать желание праздника, романтическое настроение. Не исключена тяга к интригам, желание скрыть что-либо от других людей (друга, партнёра) или появление личного секрета. Если вы рождены в середине августа, избегайте неоправданной подозрительности по отношению к окружающим, а также чрезмерного самолюбования, самообольщения, злоупотребления алкоголем - все это может привести к искаженному восприятию действительности. Приступать к серьёзной, ответственной работе имеет смысл в конце дня.

Гороскоп для Девы на 25 декабря 2016 года

Первую половину суток лучше использовать для отдыха. Вы можете позволить себе помечтать, полениться, расслабиться, подольше поспать, растянуть завтрак или утреннее общение с домашними, причём совершенно безнаказанно. Не исключено, что вас посетят оригинальные или забавные идеи, однако их воплощение будет под большим вопросом. Возможно, вы окажетесь во власти воспоминаний или романтических надежд. Вечер идеален для интенсивной работы. Чем бы вы ни занялись, дело будет спориться в ваших руках (особенно если вы рождены в августе).

Гороскоп для Весов на 25 декабря 2016 года

Приятное общение или свободное творчество, которым вы предавались накануне, могут быть продолжены и в эти сутки. Тем не менее ближе к вечеру вам придётся с ними покончить, так как на повестку дня выйдут иные вопросы. Вечером стоит вспомнить о режиме дня, предписаниях врача, дружеском обязательстве, просьбе родителей, указаниях начальника. Чувство долга окажется превыше всех остальных стремлений и желаний. Вам предстоит принять во внимание не только свои собственные вкусы, но и желания (цели, планы, манеру действий) других людей.

Гороскоп для Скорпиона на 25 декабря 2016 года

Пока не настал вечер, вы можете мечтать о несбыточном или видеть свои достижения в немного искаженном свете. Вероятность обольщения собственными возможностями и перспективами тем выше, чем ближе дата вашего рождения к 20 ноября. Впрочем, если ваша совесть чиста и репутация не запятнана, вы можете по праву наслаждаться итогами своих усилий, находя в них источник вдохновения для будущих побед. В конце дня возобладает трезвый, придирчивый взгляд на вещи. Это отличное время для мелкой работы, для общения с друзьями и партнёрами по бизнесу.

Гороскоп для Стрельца на 25 декабря 2016 года

Утро подарит вам ощущение уверенности в своих силах. Скорее всего, это чувство будет покоиться на ваших прежних успехах и подкрепляться тесной связью с партнёрами, учениками, духовными единомышленниками (возможно, разбросанными по всему миру). Если накануне вы не успели полностью высказать свои пожелания, окончательно оформить свою мысль или мнение, написать и отправить важное письмо, освежить в памяти нужную информацию, займитесь этим, не дожидаясь вечера. В конце дня на первый план выйдут не слова, а конкретные поступки.

Гороскоп для Козерога на 25 декабря 2016 года

Утром вам будет свойственно бессознательное стремление преуменьшить или преувеличить грозящую опасность. Не исключено, что вы будете видеть угрозу там, где ее нет (по крайней мере, лично для вас). Желания, овладевшие вами в начале дня, не стоит принимать за непосредственное руководство к действию. Дождитесь вечера - в это время ваши потребности и возможности будут согласованы почти идеально. Вы будете решительны в осуществлении своего генерального плана, и при этом ни одна мелкая деталь не ускользнет от вашего зоркого взгляда.

Гороскоп для Водолея на 25 декабря 2016 года

Не спешите списывать неопределённость, возникшую между вами и другими людьми, на чужие недостатки или на особенности ситуации. Вполне вероятно, что вы сами способствуете созданию искаженного представления о своей персоне или ждете от сложившихся взаимоотношений невозможного. Как бы то ни было, пребывать в догадках и иллюзиях можно лишь ограниченное время. К концу дня предстоит вплотную заняться некой конкретной работой: например, исправлением ошибок, шлифовкой мелочей, поправкой здоровья, исполнением долга.

Гороскоп для Рыбы на 25 декабря 2016 года

Днем все будет валиться у вас из рук. Мечтательность, сонливость, ленивое настроение не позволят ничего доделать до конца, поэтому не беритесь за сложную работу, связанную с точными расчетами или высокой ответственностью. Возможно, приятное предвкушение новогодних праздников будет занимать вас больше, чем выполнение непосредственных обязанностей. Вечером лучше действовать в паре с деловитым, предприимчивым помощником, надёжным другом, хорошим профессионалом. Именно он поможет вам выбрать реалистичную цель и твердо следовать ей.