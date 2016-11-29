Двое парней сели в транспорт без денег на проезд и решили расплатиться кое-чем другим…

24.12.2016 22:00 | новости

Ох, уж эти маршрутки. Иногда едешь и чувствуешь себя так же, как сардины в банках, особенно в начале рабочего дня.

Вокруг нервный и нахохлившийся народ, бабули готовы прибить Вас своими сумками за свободное место или стоять до конечной над душой и ждать пока Вы уступите место. Но иногда это просто необходимое зло. Если ваш пункт назначения далеко, приходится использовать общественный транспорт чтобы добраться до места назначения.Но представьте, что вы случайно забыли деньги дома и вам нечем заплатить за проезд. Что же вы будете делать? Эти парни очень красиво выкрутились из данной ситуации. Надеюсь эта история задаст вам хорошее настроение на весь вечер.

Мне как-то нужно было сходить в погреб за вареньем, но одному идти скучно (погреб находился в 5-ти автобусных остановках от дома), так что я взял с собой друга Леху. Когда мы нагрузили сумки банками и пошли обратно домой, то быстро поняли, что тяжелые сумки далеко нам уйти не дадут. Так что мы единогласно решили доехать на маршрутке.

Сесть-то в нее мы сели, а за деньги никто из нас не подумал. Сидим. Леха говорит: — А давай водиле банку с вареньем дадим? Ну а что? Действительно. А что еще делать? И тут водитель кричит: — За проезд передаем! Мы достаем варенье и просим впереди сидящих пассажиров передать водителю. Они еле сдерживаются, чтобы не заржать, на лицах выжидающие улыбки… Банка доходит до водителя… Минутная тишина, а затем маршрутка взрывается от смеха. Но на этом история не закончилась. — Сдачу возьмите! И водитель передает нам бутерброд в пакетике и шоколадную конфету. Взрыв смеха был такой сильный, что стекла чуть не вылетели!

http://vmirechudes.com