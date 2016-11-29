Сколько дней будут отдыхать кукморяне в новогодние праздники

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ опубликовало производственный календарь на 2017 год, согласно которому в следующем году жителей республики ждут 245 рабочих дней и 120 выходных.
Так, нерабочими днями являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 30 августа - День Республики Татарстан;
- 4 ноября - День народного единства;
- 6 ноября - День Конституции Республики Татарстан;
- Ураза-байрам;
- Курбан-байрам.
По информации Духовного управления мусульман РТ предварительной датой празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2017 году являются 25 июня и 1 сентября соответственно.
Так, постановлением правительства РФ от 04.08.2016 № 756 "О переносе выходных дней в 2017 году" в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2017 году перенесены следующие выходные дни:
- с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;
- с субботы 7 января на понедельник 8 мая.