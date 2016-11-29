Панда подралась со снеговиком и взорвала Сеть (забавное видео)

24.12.2016 20:45 | новости

Работники зоопарка в Торонто были обеспокоены поведением панды по имени Да Мао. Для того чтобы животному не было скучно в вольере, они соорудили для нее «друга» снеговика.

Но, к большому разочарованию, панда Да Мао не оценила заботы, восприняв нового жителя своего вольера за врага. Она начала сражаться с снеговиком.

На видео, которое сняли служащие зоопарка в Торонто, видно, что сначала панда начала разгребать снег, из которого рабочие соорудили снеговика. После этого панда Да Мао начала выполнять на снегу акробатические трюки разного характера: кувырки, перевороты. Картина в клетке с пандой и снеговиком вырисовывалась довольно занятная.

Служащие зоопарка в Торонто немедленно опубликовали видео в интернете. Пользователи сразу оценили видеосюжет множеством лайков, сообщает источник.