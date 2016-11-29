В АСВ определили списки на выплату клиентам Татфондбанка в банках-агентах

24.12.2016 11:30 | Тема дня

Информация об этом была опубликована на сайте АСВ.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» опубликовала списки о распределении клиентов Татфондбанка на выдачу страховых выплат. Соответствующая информация была размещена на сайте АСВ.

Вкладчики распределены по банкам и указаны в таблице.

Напомним, прием заявлений и документов по выплате возмещения по вкладам и сама выплата начнутся с 26 декабря через ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК, действующие от имени Агентства в качестве банков-агентов.

Корпорация напоминает, что для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк-агент только паспорт. Возмещение составляет 100 процентов суммы всех вкладов и счетов в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая, исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада или счета. По вкладам и счетам в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 15 декабря 2016 года.

Агентство уточняет, что клиентам при определении своего банка-агента надо ориентироваться по начальной букве своей фамилии: то есть клиент с фамилией на А должен обращаться в «Сбербанк», а на О в ВТБ24. Если вкладчик ПАО «Татфондбанк» проживает в населенном пункте, не указанном в первом пункте таблицы, то независимо от начальной буквы фамилии ему надо обращаться в «Сбербанк».

Для определения своего банка-агента с 26 декабря можно будет воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» на официальном сайте Агентства в сети «Интернет» (раздел «Страхование вкладов/Страховые случаи/«Татфондбанк» (ПАО)»).



Подробная информация о распределении вкладчиков между банками-агентами, а также о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы размещена также на сайте Агентства в разделе банка.

http://www.tatar-inform.ru