Главам поселений Кукморского района вручены ключи от новых автомобилей

В Казани состоялся XI съезд Ассоциации Совета муниципальных образований Республики Татарстан.
На съезде участвовала также делегация под руководством главы Кукморского района Сергея Димитриева. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил ключи от новых автомобилей победителям ежегодного республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований. Из нашего района этой награды удостоены глава Ятмас-Дусаевского сельского поселения Фирая Гарифуллина, глава Ядыгерьского сельского поселения Ильгиз Аминев, глава Нырьинского сельского поселения Вячеслав Васильев.