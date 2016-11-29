Главам поселений Кукморского района вручены ключи от новых автомобилей

В Республике

Республиканская елка собрала в Казани более 7 тысяч школьников из районов Татарстана

Приглашенным на главное новогоднее представление республики представили яркое шоу на основе известной сказки «Снежная королева».

18:41 25.12.2016 Приглашенным на главное новогоднее представление республики представили яркое шоу на основе известной сказки «Снежная королева».

Казанский «Зенит» одержал 13-ю победу подряд в чемпионате России

На домашней арене волейболисты из столицы Татарстана уверенно обыграли «Динамо» из Краснодара.

18:31 25.12.2016 На домашней арене волейболисты из столицы Татарстана уверенно обыграли «Динамо» из Краснодара.

УНИКС стал единоличным лидером лиги ВТБ

Казанский клуб в овертайме победил «Парму» со счетом 105:98.

18:14 25.12.2016 Казанский клуб в овертайме победил «Парму» со счетом 105:98.

Президент РТ направил соболезнования министру обороны в связи с гибелью Ту-154 над Черным морем

Рустам Минниханов попросил «передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, всем сотрудникам Министерства обороны».

18:07 25.12.2016 Рустам Минниханов попросил «передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, всем сотрудникам Министерства обороны».

При крушении Ту-154 над Черным морем погиб артист из Казани Владислав Голиков

Ранее стало известно о гибели в авиакатастрофе артистки из Казани Ралины Гильмановой.

18:00 25.12.2016 Ранее стало известно о гибели в авиакатастрофе артистки из Казани Ралины Гильмановой.

Скончался один из старейших клириков Казанской епархии

Владыка Феофан от лица всего духовенства Татарстанской митрополии выразил соболезнования родственникам покойного.

17:05 25.12.2016 Владыка Феофан от лица всего духовенства Татарстанской митрополии выразил соболезнования родственникам покойного.

В Казани после реконструкции открылся Горкинско-Ометьевский лесопарк

Это первый за несколько десятилетий такой объект, созданный в столице Татарстана с нуля.

16:36 25.12.2016 Это первый за несколько десятилетий такой объект, созданный в столице Татарстана с нуля.

Машинист из Зеленодольского района выиграл жеребенка на празднике в Казани

Во время мероприятия был разыгран жеребенок.

15:27 25.12.2016 Во время мероприятия был разыгран жеребенок.

Рустам Минниханов посетил резиденцию Кыш Бабая на территории «Юркин парка»

На катке под открытым небом Президент РТ ненадолго задержался – понаблюдал за выступлением фигуристок.

14:47 25.12.2016 На катке под открытым небом Президент РТ ненадолго задержался – понаблюдал за выступлением фигуристок.

Рустам Минниханов осмотрел административное здание АО «Транснефть-Прикамье»

Высотное офисное здание АО «Транснефть-Прикамье», строительство которого началось в июле 2014 года, расположено в центре Казани.

14:40 25.12.2016 Высотное офисное здание АО «Транснефть-Прикамье», строительство которого началось в июле 2014 года, расположено в центре Казани.

Президент РТ предложил открыть выставочный центр «Городская панорама» в зимние каникулы

Выставочный центр расположен в Казани (ул.Дзержинского,7), здесь размещены экспозиции о развитии Казани, представлены этапы развития города.

14:11 25.12.2016 Выставочный центр расположен в Казани (ул.Дзержинского,7), здесь размещены экспозиции о развитии Казани, представлены этапы развития города.

В Казани сотрудники ГИМС спасли со льда реки мужчину

Мужчину доставили на берег на судне на воздушной подушке.

13:40 25.12.2016 Мужчину доставили на берег на судне на воздушной подушке.

Артистка из Татарстана погибла при крушении Ту-154 над Черным морем

Вместе с девушкой в самолете летел ее жених.

13:36 25.12.2016 Вместе с девушкой в самолете летел ее жених.

Детская станция по робототехнике открылась в Казани

Локация доступна для детей с 5 лет, а не с 10, как в других детских научно-развлекательных центрах не только России, но и мира.

13:34 25.12.2016 Локация доступна для детей с 5 лет, а не с 10, как в других детских научно-развлекательных центрах не только России, но и мира.

В Верхнеуслонском районе на пожаре погиб мужчина

Тело погибшего было найдено во время разбора завалов.

12:40 25.12.2016 Тело погибшего было найдено во время разбора завалов.

Президент РТ выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ту-154

«Это большая трагедия для всех, – сказал Рустам Минниханов. – Мои соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами».

12:35 25.12.2016 «Это большая трагедия для всех, – сказал Рустам Минниханов. – Мои соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами».

Рустам Минниханов передал ключи от новых автомобилей ветслужбам Татарстана

55 автомобилей «Лада Гранта» отправятся в районы РТ.

12:23 25.12.2016 55 автомобилей «Лада Гранта» отправятся в районы РТ.

Фото: В Елабужском районе в ДТП с двумя грузовиками пострадал водитель

Водитель был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

12:05 25.12.2016 Водитель был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В аэропорту Казани после задержки рейса на Пхукет пассажира привлекли за мелкое хулиганство

Транспортная полиция прокомментировала информацию о потасовке между пассажирами в казанском аэропорту.

11:38 25.12.2016 Транспортная полиция прокомментировала информацию о потасовке между пассажирами в казанском аэропорту.

Киновечеринку готовят в кинотеатре «Мир» под занавес года

В Международный день кино казанский однозальник приглашает зрителей на фуршет и кинопоказ.

08:47 25.12.2016 В Международный день кино казанский однозальник приглашает зрителей на фуршет и кинопоказ.

В Казани стартует рождественский фестиваль

В Государственном большом концертном зале имени С.Сайдашева представят «Рождественские сны Оле-Лукойе»

06:28 25.12.2016 В Государственном большом концертном зале имени С.Сайдашева представят «Рождественские сны Оле-Лукойе»

Видео: Пассажиры устроили потасовку в аэропорту Казани

Пользователи соцсетей сообщают, что на десять часов задержан авиарейс Azur Air на Пхукет.

23:03 24.12.2016 Пользователи соцсетей сообщают, что на десять часов задержан авиарейс Azur Air на Пхукет.

Сладковский: «Музыка Чайковского сформировала мое представление о том, что такое музыка вообще»

В преддверии нового года в теплом кругу почитателей маэстро дал традиционный творческий вечер в Казани.

22:00 24.12.2016 В преддверии нового года в теплом кругу почитателей маэстро дал традиционный творческий вечер в Казани.

Фото: В Нижнекамске женщина случайно подожгла свою одежду и сгорела

Сын пожилой женщины рассказал пожарным: приехал и увидел, что обгоревшая мать лежит в ванной без одежды.

21:30 24.12.2016 Сын пожилой женщины рассказал пожарным: приехал и увидел, что обгоревшая мать лежит в ванной без одежды.

Рустам Минниханов посетил площадку «ТАНЕКО»

Нефтеперерабатывающий комплекс является уникальным промышленным объектом в масштабах страны.

20:47 24.12.2016 Нефтеперерабатывающий комплекс является уникальным промышленным объектом в масштабах страны.

Маленьких пациентов отделения онкогематологии ДРКБ в Казани поздравили игроки «Ак Барс» и волонтеры

Гости привезли детям две елки и подарки.

20:38 24.12.2016 Гости привезли детям две елки и подарки.

Айдар Метшин открыл главную елку Нижнекамска

Главная городская елка открылась в центральном парке «СемьЯ».

18:51 24.12.2016 Главная городская елка открылась в центральном парке «СемьЯ».

В театре Камала объявили трех лучших драматургов 2016 года

Жюри конкурса в области драматургии «Новая татарская пьеса» определило победителей. Среди них – сотрудники агентства «Татар-информ».

18:45 24.12.2016 Жюри конкурса в области драматургии «Новая татарская пьеса» определило победителей. Среди них – сотрудники агентства «Татар-информ».

Рустам Минниханов поручил разработать план экологической реабилитации Займища

Президент РТ заявил о необходимости создания на намытой территории Волги в Зеленодольском районе рекреационной зоны для отдыха горожан.

17:58 24.12.2016 Президент РТ заявил о необходимости создания на намытой территории Волги в Зеленодольском районе рекреационной зоны для отдыха горожан.