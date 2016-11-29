Главам поселений Кукморского района вручены ключи от новых автомобилей

25.12.2016 14:00 | новости Печать

Главам поселений Кукморского района вручены ключи от новых автомобилей

В Казани состоялся XI съезд Ассоциации Совета муниципальных образований Республики Татарстан.

На съезде участвовала также делегация под руководством главы Кукморского района Сергея Димитриева. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил ключи от новых автомобилей победителям ежегодного республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований. Из нашего района этой награды удостоены глава Ятмас-Дусаевского сельского поселения Фирая Гарифуллина, глава Ядыгерьского сельского поселения Ильгиз Аминев, глава Нырьинского сельского поселения Вячеслав Васильев.  


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Кукморским пенсионерам нынче было выплачено пенсий в сумме 2 миллиарда 290 миллионов рублей Краеведческий музей посетили студенты Кукморского аграрного колледжа »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Республиканская елка собрала в Казани более 7 тысяч школьников из районов Татарстана
Приглашенным на главное новогоднее представление республики представили яркое шоу на основе известной сказки «Снежная королева».
18:41 25.12.2016
Казанский «Зенит» одержал 13-ю победу подряд в чемпионате России
На домашней арене волейболисты из столицы Татарстана уверенно обыграли «Динамо» из Краснодара.
18:31 25.12.2016
УНИКС стал единоличным лидером лиги ВТБ
Казанский клуб в овертайме победил «Парму» со счетом 105:98.
18:14 25.12.2016
Президент РТ направил соболезнования министру обороны в связи с гибелью Ту-154 над Черным морем
Рустам Минниханов попросил «передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, всем сотрудникам Министерства обороны».
18:07 25.12.2016
При крушении Ту-154 над Черным морем погиб артист из Казани Владислав Голиков
Ранее стало известно о гибели в авиакатастрофе артистки из Казани Ралины Гильмановой.
18:00 25.12.2016
Скончался один из старейших клириков Казанской епархии
Владыка Феофан от лица всего духовенства Татарстанской митрополии выразил соболезнования родственникам покойного.
17:05 25.12.2016
В Казани после реконструкции открылся Горкинско-Ометьевский лесопарк
Это первый за несколько десятилетий такой объект, созданный в столице Татарстана с нуля.
16:36 25.12.2016
Машинист из Зеленодольского района выиграл жеребенка на празднике в Казани
Во время мероприятия был разыгран жеребенок.
15:27 25.12.2016
Рустам Минниханов посетил резиденцию Кыш Бабая на территории «Юркин парка»
На катке под открытым небом Президент РТ ненадолго задержался – понаблюдал за выступлением фигуристок.
14:47 25.12.2016
Рустам Минниханов осмотрел административное здание АО «Транснефть-Прикамье»
Высотное офисное здание АО «Транснефть-Прикамье», строительство которого началось в июле 2014 года, расположено в центре Казани.
14:40 25.12.2016
Президент РТ предложил открыть выставочный центр «Городская панорама» в зимние каникулы
Выставочный центр расположен в Казани (ул.Дзержинского,7), здесь размещены экспозиции о развитии Казани, представлены этапы развития города.
14:11 25.12.2016
В Казани сотрудники ГИМС спасли со льда реки мужчину
Мужчину доставили на берег на судне на воздушной подушке.
13:40 25.12.2016
Артистка из Татарстана погибла при крушении Ту-154 над Черным морем
Вместе с девушкой в самолете летел ее жених.
13:36 25.12.2016
Детская станция по робототехнике открылась в Казани
Локация доступна для детей с 5 лет, а не с 10, как в других детских научно-развлекательных центрах не только России, но и мира.
13:34 25.12.2016
В Верхнеуслонском районе на пожаре погиб мужчина
Тело погибшего было найдено во время разбора завалов.
12:40 25.12.2016
Президент РТ выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ту-154
«Это большая трагедия для всех, – сказал Рустам Минниханов. – Мои соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами».
12:35 25.12.2016
Рустам Минниханов передал ключи от новых автомобилей ветслужбам Татарстана
55 автомобилей «Лада Гранта» отправятся в районы РТ.
12:23 25.12.2016
Фото: В Елабужском районе в ДТП с двумя грузовиками пострадал водитель
Водитель был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
12:05 25.12.2016
В аэропорту Казани после задержки рейса на Пхукет пассажира привлекли за мелкое хулиганство
Транспортная полиция прокомментировала информацию о потасовке между пассажирами в казанском аэропорту.
11:38 25.12.2016
Киновечеринку готовят в кинотеатре «Мир» под занавес года
В Международный день кино казанский однозальник приглашает зрителей на фуршет и кинопоказ.
08:47 25.12.2016
В Казани стартует рождественский фестиваль
В Государственном большом концертном зале имени С.Сайдашева представят «Рождественские сны Оле-Лукойе»
06:28 25.12.2016
Видео: Пассажиры устроили потасовку в аэропорту Казани
Пользователи соцсетей сообщают, что на десять часов задержан авиарейс Azur Air на Пхукет.
23:03 24.12.2016
Сладковский: «Музыка Чайковского сформировала мое представление о том, что такое музыка вообще»
В преддверии нового года в теплом кругу почитателей маэстро дал традиционный творческий вечер в Казани.
22:00 24.12.2016
Фото: В Нижнекамске женщина случайно подожгла свою одежду и сгорела
Сын пожилой женщины рассказал пожарным: приехал и увидел, что обгоревшая мать лежит в ванной без одежды.
21:30 24.12.2016
Рустам Минниханов посетил площадку «ТАНЕКО»
Нефтеперерабатывающий комплекс является уникальным промышленным объектом в масштабах страны.
20:47 24.12.2016
Маленьких пациентов отделения онкогематологии ДРКБ в Казани поздравили игроки «Ак Барс» и волонтеры
Гости привезли детям две елки и подарки.
20:38 24.12.2016
Айдар Метшин открыл главную елку Нижнекамска
Главная городская елка открылась в центральном парке «СемьЯ».
18:51 24.12.2016
В театре Камала объявили трех лучших драматургов 2016 года
Жюри конкурса в области драматургии «Новая татарская пьеса» определило победителей. Среди них – сотрудники агентства «Татар-информ».
18:45 24.12.2016
Рустам Минниханов поручил разработать план экологической реабилитации Займища
Президент РТ заявил о необходимости создания на намытой территории Волги в Зеленодольском районе рекреационной зоны для отдыха горожан.
17:58 24.12.2016
В Елабуге впервые прошел парад Дедов Морозов
В городе торжественно открылась Центральная елка.
17:50 24.12.2016
Показать еще