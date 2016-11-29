В районе насчитывается 15827 пенсионеров. Нынче им было выплачено пенсий в сумме 2 миллиарда 290 миллионов рублей. Средний размер пенсии составляет 11360 рублей. 307 семей получили «Материнский капитал». Собрано 422 миллиона 123 тысячи рублей страховых взносов.
Кукморским пенсионерам нынче было выплачено пенсий в сумме 2 миллиарда 290 миллионов рублей
25.12.2016 13:00 | новости Печать
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В Республике
Республиканская елка собрала в Казани более 7 тысяч школьников из районов Татарстана
Приглашенным на главное новогоднее представление республики представили яркое шоу на основе известной сказки «Снежная королева».
18:41 25.12.2016
Приглашенным на главное новогоднее представление республики представили яркое шоу на основе известной сказки «Снежная королева».
18:41 25.12.2016
Казанский «Зенит» одержал 13-ю победу подряд в чемпионате России
На домашней арене волейболисты из столицы Татарстана уверенно обыграли «Динамо» из Краснодара.
18:31 25.12.2016
На домашней арене волейболисты из столицы Татарстана уверенно обыграли «Динамо» из Краснодара.
18:31 25.12.2016
УНИКС стал единоличным лидером лиги ВТБ
Казанский клуб в овертайме победил «Парму» со счетом 105:98.
18:14 25.12.2016
Казанский клуб в овертайме победил «Парму» со счетом 105:98.
18:14 25.12.2016
Президент РТ направил соболезнования министру обороны в связи с гибелью Ту-154 над Черным морем
Рустам Минниханов попросил «передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, всем сотрудникам Министерства обороны».
18:07 25.12.2016
Рустам Минниханов попросил «передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, всем сотрудникам Министерства обороны».
18:07 25.12.2016
При крушении Ту-154 над Черным морем погиб артист из Казани Владислав Голиков
Ранее стало известно о гибели в авиакатастрофе артистки из Казани Ралины Гильмановой.
18:00 25.12.2016
Ранее стало известно о гибели в авиакатастрофе артистки из Казани Ралины Гильмановой.
18:00 25.12.2016
Скончался один из старейших клириков Казанской епархии
Владыка Феофан от лица всего духовенства Татарстанской митрополии выразил соболезнования родственникам покойного.
17:05 25.12.2016
Владыка Феофан от лица всего духовенства Татарстанской митрополии выразил соболезнования родственникам покойного.
17:05 25.12.2016
В Казани после реконструкции открылся Горкинско-Ометьевский лесопарк
Это первый за несколько десятилетий такой объект, созданный в столице Татарстана с нуля.
16:36 25.12.2016
Это первый за несколько десятилетий такой объект, созданный в столице Татарстана с нуля.
16:36 25.12.2016
Машинист из Зеленодольского района выиграл жеребенка на празднике в Казани
Во время мероприятия был разыгран жеребенок.
15:27 25.12.2016
Во время мероприятия был разыгран жеребенок.
15:27 25.12.2016
Рустам Минниханов посетил резиденцию Кыш Бабая на территории «Юркин парка»
На катке под открытым небом Президент РТ ненадолго задержался – понаблюдал за выступлением фигуристок.
14:47 25.12.2016
На катке под открытым небом Президент РТ ненадолго задержался – понаблюдал за выступлением фигуристок.
14:47 25.12.2016
Рустам Минниханов осмотрел административное здание АО «Транснефть-Прикамье»
Высотное офисное здание АО «Транснефть-Прикамье», строительство которого началось в июле 2014 года, расположено в центре Казани.
14:40 25.12.2016
Высотное офисное здание АО «Транснефть-Прикамье», строительство которого началось в июле 2014 года, расположено в центре Казани.
14:40 25.12.2016
Президент РТ предложил открыть выставочный центр «Городская панорама» в зимние каникулы
Выставочный центр расположен в Казани (ул.Дзержинского,7), здесь размещены экспозиции о развитии Казани, представлены этапы развития города.
14:11 25.12.2016
Выставочный центр расположен в Казани (ул.Дзержинского,7), здесь размещены экспозиции о развитии Казани, представлены этапы развития города.
14:11 25.12.2016
В Казани сотрудники ГИМС спасли со льда реки мужчину
Мужчину доставили на берег на судне на воздушной подушке.
13:40 25.12.2016
Мужчину доставили на берег на судне на воздушной подушке.
13:40 25.12.2016
Артистка из Татарстана погибла при крушении Ту-154 над Черным морем
Вместе с девушкой в самолете летел ее жених.
13:36 25.12.2016
Вместе с девушкой в самолете летел ее жених.
13:36 25.12.2016
Детская станция по робототехнике открылась в Казани
Локация доступна для детей с 5 лет, а не с 10, как в других детских научно-развлекательных центрах не только России, но и мира.
13:34 25.12.2016
Локация доступна для детей с 5 лет, а не с 10, как в других детских научно-развлекательных центрах не только России, но и мира.
13:34 25.12.2016
В Верхнеуслонском районе на пожаре погиб мужчина
Тело погибшего было найдено во время разбора завалов.
12:40 25.12.2016
Тело погибшего было найдено во время разбора завалов.
12:40 25.12.2016
Президент РТ выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ту-154
«Это большая трагедия для всех, – сказал Рустам Минниханов. – Мои соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами».
12:35 25.12.2016
«Это большая трагедия для всех, – сказал Рустам Минниханов. – Мои соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами».
12:35 25.12.2016
Рустам Минниханов передал ключи от новых автомобилей ветслужбам Татарстана
55 автомобилей «Лада Гранта» отправятся в районы РТ.
12:23 25.12.2016
55 автомобилей «Лада Гранта» отправятся в районы РТ.
12:23 25.12.2016
Фото: В Елабужском районе в ДТП с двумя грузовиками пострадал водитель
Водитель был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
12:05 25.12.2016
Водитель был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
12:05 25.12.2016
В аэропорту Казани после задержки рейса на Пхукет пассажира привлекли за мелкое хулиганство
Транспортная полиция прокомментировала информацию о потасовке между пассажирами в казанском аэропорту.
11:38 25.12.2016
Транспортная полиция прокомментировала информацию о потасовке между пассажирами в казанском аэропорту.
11:38 25.12.2016
Киновечеринку готовят в кинотеатре «Мир» под занавес года
В Международный день кино казанский однозальник приглашает зрителей на фуршет и кинопоказ.
08:47 25.12.2016
В Международный день кино казанский однозальник приглашает зрителей на фуршет и кинопоказ.
08:47 25.12.2016
В Казани стартует рождественский фестиваль
В Государственном большом концертном зале имени С.Сайдашева представят «Рождественские сны Оле-Лукойе»
06:28 25.12.2016
В Государственном большом концертном зале имени С.Сайдашева представят «Рождественские сны Оле-Лукойе»
06:28 25.12.2016
Видео: Пассажиры устроили потасовку в аэропорту Казани
Пользователи соцсетей сообщают, что на десять часов задержан авиарейс Azur Air на Пхукет.
23:03 24.12.2016
Пользователи соцсетей сообщают, что на десять часов задержан авиарейс Azur Air на Пхукет.
23:03 24.12.2016
Сладковский: «Музыка Чайковского сформировала мое представление о том, что такое музыка вообще»
В преддверии нового года в теплом кругу почитателей маэстро дал традиционный творческий вечер в Казани.
22:00 24.12.2016
В преддверии нового года в теплом кругу почитателей маэстро дал традиционный творческий вечер в Казани.
22:00 24.12.2016
Фото: В Нижнекамске женщина случайно подожгла свою одежду и сгорела
Сын пожилой женщины рассказал пожарным: приехал и увидел, что обгоревшая мать лежит в ванной без одежды.
21:30 24.12.2016
Сын пожилой женщины рассказал пожарным: приехал и увидел, что обгоревшая мать лежит в ванной без одежды.
21:30 24.12.2016
Рустам Минниханов посетил площадку «ТАНЕКО»
Нефтеперерабатывающий комплекс является уникальным промышленным объектом в масштабах страны.
20:47 24.12.2016
Нефтеперерабатывающий комплекс является уникальным промышленным объектом в масштабах страны.
20:47 24.12.2016
Маленьких пациентов отделения онкогематологии ДРКБ в Казани поздравили игроки «Ак Барс» и волонтеры
Гости привезли детям две елки и подарки.
20:38 24.12.2016
Гости привезли детям две елки и подарки.
20:38 24.12.2016
Айдар Метшин открыл главную елку Нижнекамска
Главная городская елка открылась в центральном парке «СемьЯ».
18:51 24.12.2016
Главная городская елка открылась в центральном парке «СемьЯ».
18:51 24.12.2016
В театре Камала объявили трех лучших драматургов 2016 года
Жюри конкурса в области драматургии «Новая татарская пьеса» определило победителей. Среди них – сотрудники агентства «Татар-информ».
18:45 24.12.2016
Жюри конкурса в области драматургии «Новая татарская пьеса» определило победителей. Среди них – сотрудники агентства «Татар-информ».
18:45 24.12.2016
Рустам Минниханов поручил разработать план экологической реабилитации Займища
Президент РТ заявил о необходимости создания на намытой территории Волги в Зеленодольском районе рекреационной зоны для отдыха горожан.
17:58 24.12.2016
Президент РТ заявил о необходимости создания на намытой территории Волги в Зеленодольском районе рекреационной зоны для отдыха горожан.
17:58 24.12.2016
В Елабуге впервые прошел парад Дедов Морозов
В городе торжественно открылась Центральная елка.
17:50 24.12.2016
В городе торжественно открылась Центральная елка.
17:50 24.12.2016