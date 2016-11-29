В Казани и селе Высокая Гора прошли соревнования по стандартам JuniorSkills. В соревнованиях приняли участие воспитанники Центра внешкольной работы. Воспитанники Центра внешкольной работы показали высокий уровень мастерства и стали призерами конкурсов. В компетенции «Инженерный дизайн» Тимур Вояшев, Никита Бочкарев (Починок Сутер), в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» Глюс Харрасов, Алмаз Аглямзянов (Кукморская средняя школа №3), в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» Илья Васильев, Денис Александров (Починок Кучук), в компетенции «Электроника» Ильназ Мухаметзянов, Нияз Халиуллин (Мамашир) награждены грамотами Республиканского центра внешкольной работы.
Кукморяне приняли участие в соревнованиях по стандартам JuniorSkills
25.12.2016 11:00 | новости Печать
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