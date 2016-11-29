В Кукморском детском саде «Ромашка» прошло мероприятие по обучению детей безопасному поведению на дорогах (фото)

25.12.2016 10:00 | ГИБДД сообщает

В рамках акции "Зимние каникулы" в Детском саде «Ромашка» прошли мероприятия по обучению детей безопасному поведению на дорогах: «История в зимнем лесу» в подготовительной к школе группе, «В волшебной мастерской «Светлячок» в средней группе.

Дети показали свои отличные знания в области изучения правил дорожного движения и отгадали все задания и ребусы сказочных героев. По окончании мероприятия начальник Кукморского филиала ГКУ «Дирекция финансирования научных и образовательных программ БДД РТ» Елена Яковлева провела с детьми беседу о том, как надо вести себя на дороге и подарила детям различные развивающие игры и книги по ПДД.