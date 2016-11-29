Кукморянка делится воспоминаниями о Новом годе

25.12.2016 09:00 | Из ваших писем

В независимости от возраста Новый год ассоциируется у всех с волшебством. Все мы загадываем желания в новогоднюю ночь: обычно загадываем то, что обязательно сбудется, но если вдруг желаемое не происходит, то мы находим этому оправдание. А на следующий праздник обязательно загадаем снова.

В детстве я тоже загадывала желание под бой курантов и искренне верила в его исполнение. Тогда желания были несбыточными. А теперь, с возрастом, мечты стали совсем другие: здоровья детям и близким, мир во всем мире…

Я верю и в Деда Мороза, верю, что он есть где-то очень далеко, на Северном полюсе. Мои дети тоже верят. Верят, что в ночь с 31 декабря по 1 января подарки под елкой оставляет им Дед Мороз. А их папа видит, как они радуются и даже не догадываются, что этот волшебник сидит рядом с ними и с интересом разбирает их подарки. В этот момент забываются все трудности и проблемы, главное на тот момент – счастливые глаза детей, и больше ничего не надо.

Когда я училась в старших классах, на каникулы ездила в деревню к дяде, который заменил мне покойного отца. Приезжая к ним, я получала душевное умиротворение. В то время их дети еще только учились в школе, и, конечно же, заботливые родители готовили им подарки под елку. Дети вставали рано утром и бежали к елке. Что же принес им Дед Мороз?! А мы уже взрослые, какие уж нам подарки. Но нет, и для нас всегда под елкой был сюрприз. Хоть мы и знали, что подарки вовсе не Дед Мороз принес, а любимые дядя и тетя, все же было радостно до слез. Было даже лучше, чем если бы их принес волшебник. Намного приятнее осознавать, что эти подарки были приготовлены именно для тебя твоими близкими людьми. Осознавать, что в мире есть люди, которые тебя любят, поддержат в любую минуту. А это дороже всех подарков.

Поэтому своим детям я собираюсь класть подарки под елку всегда, даже когда они повзрослеют и перестанут верить в чудеса. Ведь подготовка подарка – это не просто новогодняя традиция, это проявление любви и уважения.

Пусть у всех в Новом году под елкой будут подарки от близких людей.

Эльвира МИННАХМЕТОВА