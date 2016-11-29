Ребята Реабилитационного центра «Милосердие» побывали в Кукморском ледовом дворце

В Республике

Киновечеринку готовят в кинотеатре «Мир» под занавес года

В Международный день кино казанский однозальник приглашает зрителей на фуршет и кинопоказ.

08:47 25.12.2016 В Международный день кино казанский однозальник приглашает зрителей на фуршет и кинопоказ.

В Казани стартует рождественский фестиваль

В Государственном большом концертном зале имени С.Сайдашева представят «Рождественские сны Оле-Лукойе»

06:28 25.12.2016 В Государственном большом концертном зале имени С.Сайдашева представят «Рождественские сны Оле-Лукойе»

Видео: Пассажиры устроили потасовку в аэропорту Казани

Пользователи соцсетей сообщают, что на десять часов задержан авиарейс Azur Air на Пхукет.

23:03 24.12.2016 Пользователи соцсетей сообщают, что на десять часов задержан авиарейс Azur Air на Пхукет.

Сладковский: «Музыка Чайковского сформировала мое представление о том, что такое музыка вообще»

В преддверии нового года в теплом кругу почитателей маэстро дал традиционный творческий вечер в Казани.

22:00 24.12.2016 В преддверии нового года в теплом кругу почитателей маэстро дал традиционный творческий вечер в Казани.

Фото: В Нижнекамске женщина случайно подожгла свою одежду и сгорела

Сын пожилой женщины рассказал пожарным: приехал и увидел, что обгоревшая мать лежит в ванной без одежды.

21:30 24.12.2016 Сын пожилой женщины рассказал пожарным: приехал и увидел, что обгоревшая мать лежит в ванной без одежды.

Рустам Минниханов посетил площадку «ТАНЕКО»

Нефтеперерабатывающий комплекс является уникальным промышленным объектом в масштабах страны.

20:47 24.12.2016 Нефтеперерабатывающий комплекс является уникальным промышленным объектом в масштабах страны.

Маленьких пациентов отделения онкогематологии ДРКБ в Казани поздравили игроки «Ак Барс» и волонтеры

Гости привезли детям две елки и подарки.

20:38 24.12.2016 Гости привезли детям две елки и подарки.

Айдар Метшин открыл главную елку Нижнекамска

Главная городская елка открылась в центральном парке «СемьЯ».

18:51 24.12.2016 Главная городская елка открылась в центральном парке «СемьЯ».

В театре Камала объявили трех лучших драматургов 2016 года

Жюри конкурса в области драматургии «Новая татарская пьеса» определило победителей. Среди них – сотрудники агентства «Татар-информ».

18:45 24.12.2016 Жюри конкурса в области драматургии «Новая татарская пьеса» определило победителей. Среди них – сотрудники агентства «Татар-информ».

Рустам Минниханов поручил разработать план экологической реабилитации Займища

Президент РТ заявил о необходимости создания на намытой территории Волги в Зеленодольском районе рекреационной зоны для отдыха горожан.

17:58 24.12.2016 Президент РТ заявил о необходимости создания на намытой территории Волги в Зеленодольском районе рекреационной зоны для отдыха горожан.

В Елабуге впервые прошел парад Дедов Морозов

В городе торжественно открылась Центральная елка.

17:50 24.12.2016 В городе торжественно открылась Центральная елка.

В Нижнекамске представлен новый начальник полиции

Полицию города возглавил подполковник Ирек Насиров.

16:34 24.12.2016 Полицию города возглавил подполковник Ирек Насиров.

В Татарстане лесничие охотятся на тех, кто незаконно рубит елки и сосны

До 31 декабря сотрудники лесного хозяйства РТ ежедневно будут выходить в рейды и выявлять тех, кто незаконно рубит хвойные деревья.

16:20 24.12.2016 До 31 декабря сотрудники лесного хозяйства РТ ежедневно будут выходить в рейды и выявлять тех, кто незаконно рубит хвойные деревья.

Фото: В Мамадышском районе пострадал водитель перевернувшейся легковушки

Инцидент произошел на 12-м километре автомобильной дороги Мамадыш – Соколка в Татарстане.

16:11 24.12.2016 Инцидент произошел на 12-м километре автомобильной дороги Мамадыш – Соколка в Татарстане.

«Книгу сказок» подготовили тинчуринцы на новогодние праздники

В татарском театре драмы стартовали новогодние представления для детей.

15:35 24.12.2016 В татарском театре драмы стартовали новогодние представления для детей.

В Казани представят креативный татарский дизайн

Второй фестиваль новой татарской культуры Jadidfest соберет дизайнеров, художников, кулинаров и музыкантов.

14:11 24.12.2016 Второй фестиваль новой татарской культуры Jadidfest соберет дизайнеров, художников, кулинаров и музыкантов.

Фарид Мухаметшин встретился с новым главой представительства Дагестана в РТ

Мухаметшин пригласил Магомеда Муслимова принять участие в масштабном съезде народов Татарстана, который пройдет в Казани 15 апреля 2017 года.

12:45 24.12.2016 Мухаметшин пригласил Магомеда Муслимова принять участие в масштабном съезде народов Татарстана, который пройдет в Казани 15 апреля 2017 года.

Во дворе Национального музея РТ появится двухуровневая подземная парковка

По предварительным расчетам, только противоаварийные работы всего комплекса Гостиного двора обойдутся в 40 млн рублей.

12:32 24.12.2016 По предварительным расчетам, только противоаварийные работы всего комплекса Гостиного двора обойдутся в 40 млн рублей.

В Татарстане прошли последние в этом году осенние сельхозярмарки

Ярмарочную площадку агропромпарка «Казань» посетил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

12:08 24.12.2016 Ярмарочную площадку агропромпарка «Казань» посетил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Национальная торговая марка Татарстана» готова развивать выездную и онлайн-торговлю

Планы по развитию бренда и продвижению продукции местных сельхозпроизводителей озвучили на совещании в Доме Правительства.

11:38 24.12.2016 Планы по развитию бренда и продвижению продукции местных сельхозпроизводителей озвучили на совещании в Доме Правительства.

Татарстан получит 1,062 млрд рублей на лекарства, медизделия и спецпитание для инвалидов

Распоряжение о выделении регионам соответствующих субвенций подписал глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

11:08 24.12.2016 Распоряжение о выделении регионам соответствующих субвенций подписал глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Новогоднего «Щелкунчика» играют для детей в Казанской филармонии

В школьные каникулы Татгосфилармония ждет юных зрителей на новогодние представления.

10:58 24.12.2016 В школьные каникулы Татгосфилармония ждет юных зрителей на новогодние представления.

На строительство и ремонт в 2016 году Татарстан израсходовал 11 млрд рублей

В 2017 году в республике стартует реализация комплекса новых социально значимых программ.

10:48 24.12.2016 В 2017 году в республике стартует реализация комплекса новых социально значимых программ.

Строительные программы 2016 года в Татарстане будут завершены к 28 декабря

В этом году в республике вводится 2 млн 406 тыс кв. метров жилья.

10:05 24.12.2016 В этом году в республике вводится 2 млн 406 тыс кв. метров жилья.

Корреспондент ИА «Татар-информ» победил в конкурсе Минздрава РТ «Слушай свое сердце»

Журналист отмечен в номинации «лучшая публикация в интернет-СМИ».

22:40 23.12.2016 Журналист отмечен в номинации «лучшая публикация в интернет-СМИ».

В театре Камала не подтвердили информацию о завершении карьеры Равиля Шарафеева

«Я уйду из театра, когда закончу свою деятельность, отыграю имеющиеся у меня сейчас роли», – пояснил Равиль Шарафеев.

21:33 23.12.2016 «Я уйду из театра, когда закончу свою деятельность, отыграю имеющиеся у меня сейчас роли», – пояснил Равиль Шарафеев.

Президент Татарстана молодым предпринимателям: «Надо быть агрессивным, нужен конкурентный продукт»

Завершился шестой сезон «Фабрики предпринимательства», в финал вышло шесть команд, Президент РТ дал наставления молодым бизнесменам.

21:22 23.12.2016 Завершился шестой сезон «Фабрики предпринимательства», в финал вышло шесть команд, Президент РТ дал наставления молодым бизнесменам.

Вреж Киракосян: Я хочу покорять холсты еще больших размеров

В Казани открылась выставка 64 картин художника, созданных за 16 лет.

20:35 23.12.2016 В Казани открылась выставка 64 картин художника, созданных за 16 лет.

Казанский ТЮЗ подхватил флешмоб «Театральный Санта-2017»

Тичуринцам вручили 17 леденцов-петушков и фигурку символа года.

20:07 23.12.2016 Тичуринцам вручили 17 леденцов-петушков и фигурку символа года.