Автомобили с четырьмя и более пассажирами пустят на выделенную полосу

24.12.2016 20:00 | новости Печать

Автомобили с четырьмя и более пассажирами пустят на выделенную полосу

Как сообщил член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев, легковым автомобилям с четырьмя и более пассажирами в салоне, могут разрешить движение по выделенным полосам для общественного транспорта, сообщает informing.ru.

Васильев также упомянул, что подобные меры действуют в некоторых странах. Например, в Израиле на дорогах есть знак, который обозначает, что легковой автомобиль может проезжать по выделенке, если в нем находится не меньше четырех человек.

Полицейские, которые двигаются по этим полосам на мотоциклах, могут подъехать и посчитать количество пассажиров.

Такое решение будет принято с целью снижения загруженности трасс в крупных российских городах. При этом Васильев отметил, что нововведения затронут не все крупные дороги.

Однако он подчеркнул, что реализовать такой проект можно только посредством строгого контроля, поскольку ни одна камера не способна вычислить количество пассажиров.

По словам Васильева, контролировать выделенные полосы могут сотрудники Госавтоинспекции.


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