В городе Кстово воспитанник отделения самбо спортшколы «Зилант» Ислам Закиров (средняя школа №4) принял участие в Первенстве Приволжского федерального окруна и стал победителем в весовой категории 48 килограммов, выполнил норматив КМС и завоевал путевку на Первенство Российской Федерации по самбо.
Кукморянин завоевал путевку на Первенство Российской Федерации по самбо
24.12.2016 19:00 | новости Печать
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В Республике
Рустам Минниханов поручил разработать план экологической реабилитации Займища
Президент РТ заявил о необходимости создания на намытой территории Волги в Зеленодольском районе рекреационной зоны для отдыха горожан.
17:58 24.12.2016
Президент РТ заявил о необходимости создания на намытой территории Волги в Зеленодольском районе рекреационной зоны для отдыха горожан.
17:58 24.12.2016
В Елабуге впервые прошел парад Дедов Морозов
В городе торжественно открылась Центральная елка.
17:50 24.12.2016
В городе торжественно открылась Центральная елка.
17:50 24.12.2016
В Нижнекамске представлен новый начальник полиции
Полицию города возглавил подполковник Ирек Насиров.
16:34 24.12.2016
Полицию города возглавил подполковник Ирек Насиров.
16:34 24.12.2016
В Татарстане лесничие охотятся на тех, кто незаконно рубит елки и сосны
До 31 декабря сотрудники лесного хозяйства РТ ежедневно будут выходить в рейды и выявлять тех, кто незаконно рубит хвойные деревья.
16:20 24.12.2016
До 31 декабря сотрудники лесного хозяйства РТ ежедневно будут выходить в рейды и выявлять тех, кто незаконно рубит хвойные деревья.
16:20 24.12.2016
Энергетики приступили к внедрению «умных сетей» на объектах ОАО «Сетевая компания»
Smart grid обеспечит потребителей бесперебойным электроснабжением, а компанию – возможностью дистанционно управлять работой распредсетей.
10:00 22.12.2016
Smart grid обеспечит потребителей бесперебойным электроснабжением, а компанию – возможностью дистанционно управлять работой распредсетей.
10:00 22.12.2016
Фото: В Мамадышском районе пострадал водитель перевернувшейся легковушки
Инцидент произошел на 12-м километре автомобильной дороги Мамадыш – Соколка в Татарстане.
16:11 24.12.2016
Инцидент произошел на 12-м километре автомобильной дороги Мамадыш – Соколка в Татарстане.
16:11 24.12.2016
«Книгу сказок» подготовили тинчуринцы на новогодние праздники
В татарском театре драмы стартовали новогодние представления для детей.
15:35 24.12.2016
В татарском театре драмы стартовали новогодние представления для детей.
15:35 24.12.2016
В Казани представят креативный татарский дизайн
Второй фестиваль новой татарской культуры Jadidfest соберет дизайнеров, художников, кулинаров и музыкантов.
14:11 24.12.2016
Второй фестиваль новой татарской культуры Jadidfest соберет дизайнеров, художников, кулинаров и музыкантов.
14:11 24.12.2016
Фарид Мухаметшин встретился с новым главой представительства Дагестана в РТ
Мухаметшин пригласил Магомеда Муслимова принять участие в масштабном съезде народов Татарстана, который пройдет в Казани 15 апреля 2017 года.
12:45 24.12.2016
Мухаметшин пригласил Магомеда Муслимова принять участие в масштабном съезде народов Татарстана, который пройдет в Казани 15 апреля 2017 года.
12:45 24.12.2016
Во дворе Национального музея РТ появится двухуровневая подземная парковка
По предварительным расчетам, только противоаварийные работы всего комплекса Гостиного двора обойдутся в 40 млн рублей.
12:32 24.12.2016
По предварительным расчетам, только противоаварийные работы всего комплекса Гостиного двора обойдутся в 40 млн рублей.
12:32 24.12.2016
В Татарстане прошли последние в этом году осенние сельхозярмарки
Ярмарочную площадку агропромпарка «Казань» посетил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
12:08 24.12.2016
Ярмарочную площадку агропромпарка «Казань» посетил Президент Татарстана Рустам Минниханов.
12:08 24.12.2016
«Национальная торговая марка Татарстана» готова развивать выездную и онлайн-торговлю
Планы по развитию бренда и продвижению продукции местных сельхозпроизводителей озвучили на совещании в Доме Правительства.
11:38 24.12.2016
Планы по развитию бренда и продвижению продукции местных сельхозпроизводителей озвучили на совещании в Доме Правительства.
11:38 24.12.2016
Татарстан получит 1,062 млрд рублей на лекарства, медизделия и спецпитание для инвалидов
Распоряжение о выделении регионам соответствующих субвенций подписал глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.
11:08 24.12.2016
Распоряжение о выделении регионам соответствующих субвенций подписал глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.
11:08 24.12.2016
Новогоднего «Щелкунчика» играют для детей в Казанской филармонии
В школьные каникулы Татгосфилармония ждет юных зрителей на новогодние представления.
10:58 24.12.2016
В школьные каникулы Татгосфилармония ждет юных зрителей на новогодние представления.
10:58 24.12.2016
На строительство и ремонт в 2016 году Татарстан израсходовал 11 млрд рублей
В 2017 году в республике стартует реализация комплекса новых социально значимых программ.
10:48 24.12.2016
В 2017 году в республике стартует реализация комплекса новых социально значимых программ.
10:48 24.12.2016
Строительные программы 2016 года в Татарстане будут завершены к 28 декабря
В этом году в республике вводится 2 млн 406 тыс кв. метров жилья.
10:05 24.12.2016
В этом году в республике вводится 2 млн 406 тыс кв. метров жилья.
10:05 24.12.2016
Корреспондент ИА «Татар-информ» победил в конкурсе Минздрава РТ «Слушай свое сердце»
Журналист отмечен в номинации «лучшая публикация в интернет-СМИ».
22:40 23.12.2016
Журналист отмечен в номинации «лучшая публикация в интернет-СМИ».
22:40 23.12.2016
В театре Камала не подтвердили информацию о завершении карьеры Равиля Шарафеева
«Я уйду из театра, когда закончу свою деятельность, отыграю имеющиеся у меня сейчас роли», – пояснил Равиль Шарафеев.
21:33 23.12.2016
«Я уйду из театра, когда закончу свою деятельность, отыграю имеющиеся у меня сейчас роли», – пояснил Равиль Шарафеев.
21:33 23.12.2016
Президент Татарстана молодым предпринимателям: «Надо быть агрессивным, нужен конкурентный продукт»
Завершился шестой сезон «Фабрики предпринимательства», в финал вышло шесть команд, Президент РТ дал наставления молодым бизнесменам.
21:22 23.12.2016
Завершился шестой сезон «Фабрики предпринимательства», в финал вышло шесть команд, Президент РТ дал наставления молодым бизнесменам.
21:22 23.12.2016
Вреж Киракосян: Я хочу покорять холсты еще больших размеров
В Казани открылась выставка 64 картин художника, созданных за 16 лет.
20:35 23.12.2016
В Казани открылась выставка 64 картин художника, созданных за 16 лет.
20:35 23.12.2016
Казанский ТЮЗ подхватил флешмоб «Театральный Санта-2017»
Тичуринцам вручили 17 леденцов-петушков и фигурку символа года.
20:07 23.12.2016
Тичуринцам вручили 17 леденцов-петушков и фигурку символа года.
20:07 23.12.2016
Рустам Минниханов: Рейтинги вузов Татарстана растут, но работы еще очень много
В Доме Правительства РТ прошла встреча Президента РТ с ректорами вузов республики.
19:42 23.12.2016
В Доме Правительства РТ прошла встреча Президента РТ с ректорами вузов республики.
19:42 23.12.2016
Видео: Протаранивший аэропорт Казани лихач сделал это из-за любви
Суд арестовал Руслана Нуртдинова, подозреваемого в нападении на полицейского, на время следствия.
19:38 23.12.2016
Суд арестовал Руслана Нуртдинова, подозреваемого в нападении на полицейского, на время следствия.
19:38 23.12.2016
Вениамин Попов: Накопленный в Татарстане опыт необходимо транслировать за пределами РФ
Фарид Мухаметшин встретился с координатором группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Вениамином Поповым.
19:29 23.12.2016
Фарид Мухаметшин встретился с координатором группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Вениамином Поповым.
19:29 23.12.2016
Мухаметшин призвал комитеты Госсовета и муниципальных советов усилить совместную работу
В Казани прошло заседание политсовета Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век».
19:02 23.12.2016
В Казани прошло заседание политсовета Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век».
19:02 23.12.2016
В Казани стартовал шестой выпуск «Фабрики предпринимательства»
Основная цель проекта — популяризация бизнеса, в мероприятии принимает участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
19:01 23.12.2016
Основная цель проекта — популяризация бизнеса, в мероприятии принимает участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
19:01 23.12.2016
Минниханов: Мы намерены задействовать все механизмы поддержки малого бизнеса, бросать людей не будем
На встрече с парламентариями Президент РТ прокомментировал ситуацию с Татфондбанком.
18:53 23.12.2016
На встрече с парламентариями Президент РТ прокомментировал ситуацию с Татфондбанком.
18:53 23.12.2016
Айрат Фаррахов о кризисе ТФБ: «Оценка Владимира Путина очень обнадеживает»
Депутат Госдумы от РТ отметил, что в ситуации с банковским кризисом удалось уйти от самого негативного сценария.
18:37 23.12.2016
Депутат Госдумы от РТ отметил, что в ситуации с банковским кризисом удалось уйти от самого негативного сценария.
18:37 23.12.2016
Качаловцы передали артистам Казанского ТЮЗа эстафету «Театрального Санты-2017»
17 пирогов с вишней, малиной и капустой получила в подарок труппа Театра юного зрителя.
17:30 23.12.2016
17 пирогов с вишней, малиной и капустой получила в подарок труппа Театра юного зрителя.
17:30 23.12.2016
В АСВ определили списки на выплату клиентам Татфондбанка в банках-агентах
Информация об этом была опубликована на сайте АСВ.
16:28 23.12.2016
Информация об этом была опубликована на сайте АСВ.
16:28 23.12.2016
Татарстан получил награду блогеров Рунета NeForum Awards
Глава государства регулярно входит в число самых известных блогеров среди политиков, а по цитируемости соперничает с профессионалами Рунета.
16:18 23.12.2016
Глава государства регулярно входит в число самых известных блогеров среди политиков, а по цитируемости соперничает с профессионалами Рунета.
16:18 23.12.2016