Кукморяне, будьте бдительны и осторожны в праздники!

Во исполнение решения антитеррористической комиссии в Кукморском муниципальном районе от 6 декабря 2016года, в целях предупреждения и пресечения проявлений террористического и экстремистского характера в период проведения новогодних и рождественских праздников и зимних каникул учащихся образовательных организации района, пропагандистской группой при антитеррористической комиссии в Кукморском муниципальном районе проводятся информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на повышение бдительности граждан и разъяснение порядка действий в случае возникновения террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций.
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Единая диспетчерская служба
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112
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Полиция
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02, 8(84364) 2-70-80
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Пожарная служба
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01
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Скорая помощь
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03
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Газовая служба
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04
Действия граждан при обнаружении подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами:
- не прикасайтесь и не передвигайте находку: это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- предупредите людей, чтобы они отошли как можно дальше от опасной находки;
-попросите очевидцев дождаться прибытия оперативно-следственной группы;
- не забывайте, что Вы являетесь самым важным очевидцем.
Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства, других опасных предметов:
- присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета;
- шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и другое). Это может быть тиканье часов, щелчки и тому подобное;
- наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек);
- растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
- необычное размещение предмета;
- наличие предмета, несвойственного для данной местности;
- специфический запах, несвойственный данной местности.
I. Действия при обнаружении подозрительного предмета:
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет!
2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы.
3. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне.
4. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
5. Проинструктировать персонал о том, что запрещается принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.
Категорически запрещается:
- наносить удары по корпусу опасного предмета камнями, железом и тому подобное;
- прикасаться к взрывоопасным предметам, переносить его, перекатывать;
-закапывать в землю или бросать в огонь;
- предпринимать попытки к разборке, распиливанию.
II. Действия при получении информации об эвакуации.
Если Вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
- возьмите личные документы, деньги и ценности;
- отключите электричество, воду и газ;
- предупредите соседей;
- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей;
- обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте только после разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей!
Спокойных новогодних праздников!
Пропагандистская группа при антитеррористической комиссии в Кукморском муниципальном районе