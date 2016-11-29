Кукморяне, будьте бдительны и осторожны в праздники!

24.12.2016 18:00 | Специалисты советуют

Во исполнение решения антитеррористической комиссии в Кукморском муниципальном районе от 6 декабря 2016года, в целях предупреждения и пресечения проявлений террористического и экстремистского характера в период проведения новогодних и рождественских праздников и зимних каникул учащихся образовательных организации района, пропагандистской группой при антитеррористической комиссии в Кукморском муниципальном районе проводятся информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на повышение бдительности граждан и разъяснение порядка действий в случае возникновения террористических угроз и иных чрезвычайных ситуаций.

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Действия граждан при обнаружении подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами:

- не прикасайтесь и не передвигайте находку: это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям;

- зафиксируйте время обнаружения находки;

- предупредите людей, чтобы они отошли как можно дальше от опасной находки;

-попросите очевидцев дождаться прибытия оперативно-следственной группы;

- не забывайте, что Вы являетесь самым важным очевидцем.

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства, других опасных предметов:

- присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета;

- шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и другое). Это может быть тиканье часов, щелчки и тому подобное;

- наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек);

- растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;

- необычное размещение предмета;

- наличие предмета, несвойственного для данной местности;

- специфический запах, несвойственный данной местности.

I. Действия при обнаружении подозрительного предмета:

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет!

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы.

3. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне.

4. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.

5. Проинструктировать персонал о том, что запрещается принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.

Категорически запрещается:

- наносить удары по корпусу опасного предмета камнями, железом и тому подобное;

- прикасаться к взрывоопасным предметам, переносить его, перекатывать;

-закапывать в землю или бросать в огонь;

- предпринимать попытки к разборке, распиливанию.

II. Действия при получении информации об эвакуации.

Если Вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:

- возьмите личные документы, деньги и ценности;

- отключите электричество, воду и газ;

- предупредите соседей;

- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей;

- обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте только после разрешения ответственных лиц.

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей!

Спокойных новогодних праздников!

Пропагандистская группа при антитеррористической комиссии в Кукморском муниципальном районе