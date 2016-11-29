В Кукморском районе произошел пожар

В Республике

В Нижнекамске представлен новый начальник полиции

Полицию города возглавил подполковник Ирек Насиров.

16:34 24.12.2016 Полицию города возглавил подполковник Ирек Насиров.

В Татарстане лесничие охотятся на тех, кто незаконно рубит елки и сосны

До 31 декабря сотрудники лесного хозяйства РТ ежедневно будут выходить в рейды и выявлять тех, кто незаконно рубит хвойные деревья.

16:20 24.12.2016 До 31 декабря сотрудники лесного хозяйства РТ ежедневно будут выходить в рейды и выявлять тех, кто незаконно рубит хвойные деревья.

Фото: В Мамадышском районе пострадал водитель перевернувшейся легковушки

Инцидент произошел на 12-м километре автомобильной дороги Мамадыш – Соколка в Татарстане.

16:11 24.12.2016 Инцидент произошел на 12-м километре автомобильной дороги Мамадыш – Соколка в Татарстане.

«Книгу сказок» подготовили тинчуринцы на новогодние праздники

В татарском театре драмы стартовали новогодние представления для детей.

15:35 24.12.2016 В татарском театре драмы стартовали новогодние представления для детей.

Энергетики приступили к внедрению «умных сетей» на объектах ОАО «Сетевая компания»

Smart grid обеспечит потребителей бесперебойным электроснабжением, а компанию – возможностью дистанционно управлять работой распредсетей.

10:00 22.12.2016 Smart grid обеспечит потребителей бесперебойным электроснабжением, а компанию – возможностью дистанционно управлять работой распредсетей.

В Казани представят креативный татарский дизайн

Второй фестиваль новой татарской культуры Jadidfest соберет дизайнеров, художников, кулинаров и музыкантов.

14:11 24.12.2016 Второй фестиваль новой татарской культуры Jadidfest соберет дизайнеров, художников, кулинаров и музыкантов.

Фарид Мухаметшин встретился с новым главой представительства Дагестана в РТ

Мухаметшин пригласил Магомеда Муслимова принять участие в масштабном съезде народов Татарстана, который пройдет в Казани 15 апреля 2017 года.

12:45 24.12.2016 Мухаметшин пригласил Магомеда Муслимова принять участие в масштабном съезде народов Татарстана, который пройдет в Казани 15 апреля 2017 года.

Во дворе Национального музея РТ появится двухуровневая подземная парковка

По предварительным расчетам, только противоаварийные работы всего комплекса Гостиного двора обойдутся в 40 млн рублей.

12:32 24.12.2016 По предварительным расчетам, только противоаварийные работы всего комплекса Гостиного двора обойдутся в 40 млн рублей.

В Татарстане прошли последние в этом году осенние сельхозярмарки

Ярмарочную площадку агропромпарка «Казань» посетил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

12:08 24.12.2016 Ярмарочную площадку агропромпарка «Казань» посетил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Национальная торговая марка Татарстана» готова развивать выездную и онлайн-торговлю

Планы по развитию бренда и продвижению продукции местных сельхозпроизводителей озвучили на совещании в Доме Правительства.

11:38 24.12.2016 Планы по развитию бренда и продвижению продукции местных сельхозпроизводителей озвучили на совещании в Доме Правительства.

Татарстан получит 1,062 млрд рублей на лекарства, медизделия и спецпитание для инвалидов

Распоряжение о выделении регионам соответствующих субвенций подписал глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

11:08 24.12.2016 Распоряжение о выделении регионам соответствующих субвенций подписал глава Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Новогоднего «Щелкунчика» играют для детей в Казанской филармонии

В школьные каникулы Татгосфилармония ждет юных зрителей на новогодние представления.

10:58 24.12.2016 В школьные каникулы Татгосфилармония ждет юных зрителей на новогодние представления.

На строительство и ремонт в 2016 году Татарстан израсходовал 11 млрд рублей

В 2017 году в республике стартует реализация комплекса новых социально значимых программ.

10:48 24.12.2016 В 2017 году в республике стартует реализация комплекса новых социально значимых программ.

Строительные программы 2016 года в Татарстане будут завершены к 28 декабря

В этом году в республике вводится 2 млн 406 тыс кв. метров жилья.

10:05 24.12.2016 В этом году в республике вводится 2 млн 406 тыс кв. метров жилья.

Корреспондент ИА «Татар-информ» победил в конкурсе Минздрава РТ «Слушай свое сердце»

Журналист отмечен в номинации «лучшая публикация в интернет-СМИ».

22:40 23.12.2016 Журналист отмечен в номинации «лучшая публикация в интернет-СМИ».

В театре Камала не подтвердили информацию о завершении карьеры Равиля Шарафеева

«Я уйду из театра, когда закончу свою деятельность, отыграю имеющиеся у меня сейчас роли», – пояснил Равиль Шарафеев.

21:33 23.12.2016 «Я уйду из театра, когда закончу свою деятельность, отыграю имеющиеся у меня сейчас роли», – пояснил Равиль Шарафеев.

Президент Татарстана молодым предпринимателям: «Надо быть агрессивным, нужен конкурентный продукт»

Завершился шестой сезон «Фабрики предпринимательства», в финал вышло шесть команд, Президент РТ дал наставления молодым бизнесменам.

21:22 23.12.2016 Завершился шестой сезон «Фабрики предпринимательства», в финал вышло шесть команд, Президент РТ дал наставления молодым бизнесменам.

Вреж Киракосян: Я хочу покорять холсты еще больших размеров

В Казани открылась выставка 64 картин художника, созданных за 16 лет.

20:35 23.12.2016 В Казани открылась выставка 64 картин художника, созданных за 16 лет.

Казанский ТЮЗ подхватил флешмоб «Театральный Санта-2017»

Тичуринцам вручили 17 леденцов-петушков и фигурку символа года.

20:07 23.12.2016 Тичуринцам вручили 17 леденцов-петушков и фигурку символа года.

Рустам Минниханов: Рейтинги вузов Татарстана растут, но работы еще очень много

В Доме Правительства РТ прошла встреча Президента РТ с ректорами вузов республики.

19:42 23.12.2016 В Доме Правительства РТ прошла встреча Президента РТ с ректорами вузов республики.

Видео: Протаранивший аэропорт Казани лихач сделал это из-за любви

Суд арестовал Руслана Нуртдинова, подозреваемого в нападении на полицейского, на время следствия.

19:38 23.12.2016 Суд арестовал Руслана Нуртдинова, подозреваемого в нападении на полицейского, на время следствия.

Вениамин Попов: Накопленный в Татарстане опыт необходимо транслировать за пределами РФ

Фарид Мухаметшин встретился с координатором группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Вениамином Поповым.

19:29 23.12.2016 Фарид Мухаметшин встретился с координатором группы стратегического видения «Россия – исламский мир» Вениамином Поповым.

Мухаметшин призвал комитеты Госсовета и муниципальных советов усилить совместную работу

В Казани прошло заседание политсовета Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век».

19:02 23.12.2016 В Казани прошло заседание политсовета Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век».

В Казани стартовал шестой выпуск «Фабрики предпринимательства»

Основная цель проекта — популяризация бизнеса, в мероприятии принимает участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

19:01 23.12.2016 Основная цель проекта — популяризация бизнеса, в мероприятии принимает участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Минниханов: Мы намерены задействовать все механизмы поддержки малого бизнеса, бросать людей не будем

На встрече с парламентариями Президент РТ прокомментировал ситуацию с Татфондбанком.

18:53 23.12.2016 На встрече с парламентариями Президент РТ прокомментировал ситуацию с Татфондбанком.

Айрат Фаррахов о кризисе ТФБ: «Оценка Владимира Путина очень обнадеживает»

Депутат Госдумы от РТ отметил, что в ситуации с банковским кризисом удалось уйти от самого негативного сценария.

18:37 23.12.2016 Депутат Госдумы от РТ отметил, что в ситуации с банковским кризисом удалось уйти от самого негативного сценария.

Качаловцы передали артистам Казанского ТЮЗа эстафету «Театрального Санты-2017»

17 пирогов с вишней, малиной и капустой получила в подарок труппа Театра юного зрителя.

17:30 23.12.2016 17 пирогов с вишней, малиной и капустой получила в подарок труппа Театра юного зрителя.

В АСВ определили списки на выплату клиентам Татфондбанка в банках-агентах

Информация об этом была опубликована на сайте АСВ.

16:28 23.12.2016 Информация об этом была опубликована на сайте АСВ.

Татарстан получил награду блогеров Рунета NeForum Awards

Глава государства регулярно входит в число самых известных блогеров среди политиков, а по цитируемости соперничает с профессионалами Рунета.

16:18 23.12.2016 Глава государства регулярно входит в число самых известных блогеров среди политиков, а по цитируемости соперничает с профессионалами Рунета.

В Казани сбившего полицейского водителя приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима

Сторона обвинения просила суд отправить Дениса Авдонина за решетку на пять лет.

15:57 23.12.2016 Сторона обвинения просила суд отправить Дениса Авдонина за решетку на пять лет.