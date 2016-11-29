Из истории Кукморской редакции

24.12.2016 15:00 | Жизнь района

В последние годы доброй традицией стало поздравлять 90-95-100-летних юбиляров. К сожалению, уже невозможно поздравить нашего коллегу по перу, проработавшего в районной газете Нура (Нуруллу) Идрисова, который скончался в 48 лет. Эх, сколько же осталось ненаписанных им статей, стихов и рассказов! Если бы он был жив, нынче отметил бы 90-летие.

Нурулла Идрисов родился в 1926 году в деревне Сазтамак. Он был старшим из шести детей. Рос без отца, был задумчивым. Для того, чтобы помочь матери и прокормить семью, с 15 лет трудился на железной дороге. Подростку пришлось расчищать железнодорожные пути, зимой убирать снег, вырубать деревья вдоль дорог и выполнять другие работы. Рассказывая об этом, его дочь Алсу Тухватуллина, проживающая в Манзарасе, не смогла сдержать слез.

- Мой отец жил в общежитии станции (в народе его называли казармой) и каждую пятницу домой приносил по одному мешку хлеба. Ведь он не ел положенный ему хлеб, а собирал своей семье! – говорит она. – С малых лет был умным, освоив школьную программу 2 и 3 классов за один год, перешел в 4 класс. Читал очень много книг. Окончив железнодорожное учебное заведение, в 24 года был назначен начальником станции. В то же время его тянуло к творчеству: в районной газете появились его первые стихи, рассказы.

В 1959 году талантливого молодого человека пригласили работать в редакцию. В тот же год он женился на Нурзие из Мамадыша, которая, окончив педагогическое училище, была направлена в Байлянгарскую библиотеку. Через год молодая семья переехала в Кукмор.

- С Нуруллой абыем мы сидели за одним столом, друг напротив друга. Он учил нас, молодых девушек, работать, - вспоминает жительница деревни Люга Халиса Зарипова. – Он был порядочным, талантливым, творческим человеком. Были изданы несколько его сборников стихов. Помню, как он с любовью рассказывал о своих детях. В то время условия работы были нелегкие. Редакция находилась на втором этаже старого здания возле железной дороги, которое отапливалось дровами, и по комнатам распространялся дым. На нижнем этаже располагалась типография. Все здание тряслось, когда проезжал поезд или печатные станки начинали работать. Журналисты ездили в деревни на запряженных лошадях. Телефоны работали плохо, особенно не могли дозвониться на Яныльский коммутатор (все телефоны были подсоединены к этому коммутатору). «Алло, алло, Яныль, Яныль», - будто слышится мне до сих пор.

Да, во времена Интернета, компьютеров сложно представить трудности прошлых лет. Но несмотря ни на что, Нурулла Идрисов был предан своей работе, любил справедливость.

- Мы тяжело пережили его смерть. Наша мать в 43 года осталась вдовой с тремя детьми, - говорит Алсу ханум. – И братья мои рано ушли из жизни: Амир абый скончался в 34 года, а младший Фаяз – в 49 лет.

Алсу ханум, проработав всю жизнь в бухгалтерии организации общественного питания, вышла на заслуженный отдых. Теперь помогает воспитывать внуков. Также совершает молитвы за упокой душ своих усопших близких. Душа Нуруллы Идрисова, наверное, радуется, ведь его род продолжают 4 внука и 5 правнуков. Его имя вписано в историю районной газеты, и хоть минуло более 40 лет со дня его смерти, в сегодняшнем коллективе его помнят, что является данью уважения коллеге.

Гульзифар МИНИХАНОВА, фото из семейного архива