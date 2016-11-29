Строки благодарности

24.12.2016 14:00 | Общество

Нынче в июле с нами случилась беда: полностью сгорел наш дом. Это такая беда, не дай Бог никому. Нас в беде не оставили, помогали, как могли. Огромная благодарность нашей соседке Лябибе Талыповой, она предоставила на время строительства свою квартиру и по сей день оказывает нам помощь, и ее детям, проживающим в Казани. Также хочется поблагодарить руководство завода Металлопосуды, швейной фабрики, валяльно-войлочного комбината, «Металлодизайна», Кукморского почтамта, отдела социальной защиты, «Агрохимсервиса», «Консула», Рашида Самигуллина, врачей Ильхама Курбанова, Альфию Мавлееву, Рената Зиганшина, индивидуальных предпринимателей ТЦ «Ратмир» Резиду Гарифуллину, Римму Насыбуллину, Елену Хуснутдинову, Светлану и Саида Миргалиевых, индивидуальных предпринимателей рынка. Отдельное спасибо директору и учителям многопрофильного лицея, особенно классному руководителю сына Гульшат Юсуповне за воспитание благородных детей и их родителей, которые помогли нам в тяжелое время. Спасибо соседям Головым, Аблаевым, Салиховым, Ивановым, родственникам, друзьям и всем, кто помог нам морально и материально. Пусть добро к вам вернется сторицей.

С благодарностью Федотовы