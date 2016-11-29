Результаты игр турнира по мини-футболу на приз газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава»)

Итоги игр, прошедших 18 декабря в спортклубе «Ялкын».
Сазтамак-Квартал-1 – 5:9
Вахитка-Акватрейд – 10:5
Лачын-Ихлас – 2:11
Большак-Н.Баян – 4:6
Лачын-Б.Сардек – 2:6
Олуяз-РЭС – 6:4
Нур-Квартал-2 – 5:10
Строй-Гарант-С.Разин – 4:3
КВВК-Манзарас – 7:2
Пинигерь-Киндеркуль – 7:4
Следующие игры будут проводиться 25 декабря. Начало в 9 часов.
Спонсор турнира – руководитель организации «Строй-Гарант» Ильсур Шарипов поздравляет жителей района с наступающим Новым годом. Желает душевного спокойствия, крепкого здоровья, успехов.