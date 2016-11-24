Определен победитель фотоконкурса «Мой малыш в мире животных»! (фото)

23.12.2016 16:00 | новости Печать

Определен победитель фотоконкурса «Мой малыш в мире животных»! (фото)

Как мы сообщали, в связи с тем, что некоторые участники прибегли к "накрутке голосов", мы вынуждены были внести изменения в условия конкурса. Победителя из всех 10 участников определил случайный посетитель редакции.

И им становится участница под №3 Анжелика Фалько из деревни Старая Кня. Поздравляем!!! 

 

Для получения сладкого подарка, победителя просим связаться с нами по телефону 2-65-60.

Остальных участников просим не отчаиваться, ведь впереди вас ждут еще много фотоконкурсов!

Всем конкурсантам хочется выразить огромную благодарность за участие! Поздравляем с наступающим Новым годом, желаем крепкого здоровья, душевного мира, счастья, гармонии, оптимизма, энергии и благополучия!


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