АСВ проведет отбор банков-агентов для страховых выплат вкладчикам ИнтехБанка до 29 декабря

23.12.2016 15:00 | новости

Сегодня наступил страховой случай в отношении ПАО «ИнтехБанк» (г. Казань) в связи с введением Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов, — сообщает департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

В госкорпорации отмечают, что банки-агенты, через которые будут осуществляться страховые выплаты вкладчикам отберут не позднее 29 декабря 2016 года.

Выплаты начнутся не позднее 13 января 2017 года. «До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте АСВ в сети Интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками до дня окончания действия моратория», говорится в сообщении АСВ. Напомним государство гарантрует выплаты физическим лицам и индивидуальным предпринимателям не более 1,4 млн рублей, пишет Татар-информ.