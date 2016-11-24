Путин о ситуации с ТФБ: «ЦБ и руководство РТ ищут способы поддержки, в том числе юридических лиц»

23.12.2016 14:00 | новости Печать

Путин о ситуации с ТФБ: «ЦБ и руководство РТ ищут способы поддержки, в том числе юридических лиц»

Руководство Татарстана гармонично работает совместно с Центробанком России по вопросу разрешения ситуации на финансовом рынке Татарстана, рассказал Владимир Путин в ходе пресс-конференции, при этом Президент не обошел стороной вопрос о судьбе вкладов юридических лиц, которые не попадают под страхование АСВ, пишет Татар-информ.

«Центральный банк активно работает с руководством Татарстана, они совместно ищут способы поддержки всех вкладчиков, в том числе и юридических лиц», — ответил Президент России на вопрос о мерах поддержки предпринимателей. 

В целом действия Банка России Владимир Путин полностью поддержал. Президент отметил, что ЦБ РФ проводит верную политику по очищению и оздоровление финансового рынка. «Ту линию, которую проводит Центральный Банк на оздоровление финансовой системы, поддерживают практически все. На экспертном уровне в России и на международном уровне. Нет никого, кто считал бы, что Центральный Банк РФ, оздоравливая финансовую систему России, действует ошибочно. Таких просто нет»,  подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что банки должны соответствовать критериям финансового учреждениям. «Эта работа, направленная на защиту интересов вкладчиков, прежде всего. Если на нашем финансовом рынке будут оставаться учреждения, которые финансовыми учреждениями не являются, а являются прачечными по отмывке каких-то денег, то ничего хорошего из этого не получится»,  подытожил Президент.

 


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