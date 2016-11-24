Сегодня, 23 декабря, в Кукморе на площади у Парка Победы состоится открытие Центральной елки. В программе концертная программа, хоровод вокруг елки, конкурсы, дискотека. Начало в 19.00 часов. Добро пожаловать на праздник!
Сегодня в Кукморе состоится открытие Центральной елки
23.12.2016 13:30 | новости Печать
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В Республике
Рустаму Минниханову представили проект мультимедийной выставки «Россия - моя история»
В числе вариантов для размещения экспозиции рассматривается территория ВЦ «Казанская ярмарка».
12:06 23.12.2016
В числе вариантов для размещения экспозиции рассматривается территория ВЦ «Казанская ярмарка».
12:06 23.12.2016
Виктор Зубков и Рустам Минниханов открыли в Татарстане шесть новых газовых заправок
Газозаправочная сеть ПАО «Газпром» в республике выросла до 19 станций.
11:54 23.12.2016
Газозаправочная сеть ПАО «Газпром» в республике выросла до 19 станций.
11:54 23.12.2016
Тимур Нагуманов провел встречу с челнинскими предпринимателями-клиентами ТФБ и Интехбанка
Во встрече приняли участие мэр города Набережные Челны и заместитель руководителя ФНС по РТ.
11:48 23.12.2016
Во встрече приняли участие мэр города Набережные Челны и заместитель руководителя ФНС по РТ.
11:48 23.12.2016
Состоялась встреча Президента РТ с координатором группы «Россия – Исламский мир»
В числе прочих тем стороны на встрече обсудили ситуацию с убийством в Турции российского посла Андрея Карлова.
11:30 23.12.2016
В числе прочих тем стороны на встрече обсудили ситуацию с убийством в Турции российского посла Андрея Карлова.
11:30 23.12.2016
Энергетики приступили к внедрению «умных сетей» на объектах ОАО «Сетевая компания»
Smart grid обеспечит потребителей бесперебойным электроснабжением, а компанию – возможностью дистанционно управлять работой распредсетей.
10:00 22.12.2016
Smart grid обеспечит потребителей бесперебойным электроснабжением, а компанию – возможностью дистанционно управлять работой распредсетей.
10:00 22.12.2016
Театр Камала внесен в Книгу почета Казани
С 110-летием татарского театра коллектив поздравила администрация Казани.
11:12 23.12.2016
С 110-летием татарского театра коллектив поздравила администрация Казани.
11:12 23.12.2016
В Казани уволили воспитателей частного детсада за наличие судимостей
В частном садике сотрудники прокуратуры выявили ряд нарушений.
11:10 23.12.2016
В частном садике сотрудники прокуратуры выявили ряд нарушений.
11:10 23.12.2016
Хоккеисты «Ак Барса» посетили онкогематологическое отделение ДРКБ
Маленьких пациентов с наступающим Новым годом поздравили Артем Лукоянов, Александр Свитов и Джастин Азеведо.
11:03 23.12.2016
Маленьких пациентов с наступающим Новым годом поздравили Артем Лукоянов, Александр Свитов и Джастин Азеведо.
11:03 23.12.2016
Во дворе Национального музея РТ появится двухуровневая подземная парковка
По предварительным расчетам, только противоаварийные работы всего комплекса Гостиного двора обойдутся в 40 млн рублей.
10:30 23.12.2016
По предварительным расчетам, только противоаварийные работы всего комплекса Гостиного двора обойдутся в 40 млн рублей.
10:30 23.12.2016
Минтимер Шаймиев стоя приветствовал старшее поколение камаловцев
Госсоветник РТ вручил сотрудникам и артистам театра государственные награды республики.
09:25 23.12.2016
Госсоветник РТ вручил сотрудникам и артистам театра государственные награды республики.
09:25 23.12.2016
Прокуратура проверит защищенность аэропорта Казани после гонок по терминалу
Будет дана оценка действиям работников служб, обеспечивающих защищенность объекта от постороннего вмешательства.
09:07 23.12.2016
Будет дана оценка действиям работников служб, обеспечивающих защищенность объекта от постороннего вмешательства.
09:07 23.12.2016
Дети изо всех районов Татарстана вместе создадут национальный мультфильм
Проект, посвященный истории республики, будет реализован на двух государственных языках.
07:40 23.12.2016
Проект, посвященный истории республики, будет реализован на двух государственных языках.
07:40 23.12.2016
Определено место проведения федерального Сабантуя 2020 года
Впервые главный праздник плуга в России примет столица Татарстана.
07:00 23.12.2016
Впервые главный праздник плуга в России примет столица Татарстана.
07:00 23.12.2016
Евгений Пашутин о победе над «Жальгирисом»: «Мы проявили характер»
Наставник казанцев заметил, что УНИКС одержал в Евролиге вторую победу подряд.
06:51 23.12.2016
Наставник казанцев заметил, что УНИКС одержал в Евролиге вторую победу подряд.
06:51 23.12.2016
Гузель Шарипова: «В Татарстане установят памятники Хади Такташу и Рустему Яхину»
Планируется открыть памятные доски в честь Наби Даули, Якова Шамова, Дмитрия Лихачева.
06:31 23.12.2016
Планируется открыть памятные доски в честь Наби Даули, Якова Шамова, Дмитрия Лихачева.
06:31 23.12.2016
Минтимер Шаймиев о татарском театре: «Наш театр живет и будет жить»
В Казани прошел вечер, посвященный 110-летию татарского профессионального театра и театра Камала.
06:14 23.12.2016
В Казани прошел вечер, посвященный 110-летию татарского профессионального театра и театра Камала.
06:14 23.12.2016
Участники Клуба инвесторов РТ наметили планы на 2017 год
В заседании клуба принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
06:01 23.12.2016
В заседании клуба принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
06:01 23.12.2016
УНИКС в гостях победил литовский «Жальгирис»
Казанцы «вытащили» сложнейшую игру, одолев соперников со счетом 80:88.
23:08 22.12.2016
Казанцы «вытащили» сложнейшую игру, одолев соперников со счетом 80:88.
23:08 22.12.2016
Фарид Мухаметшин поздравил профессуру родного вуза с 60-летием
В 1979 году будущий глава татарстанского парламента окончил филиал Уфимского нефтяного технического университета в Октябрьском.
21:35 22.12.2016
В 1979 году будущий глава татарстанского парламента окончил филиал Уфимского нефтяного технического университета в Октябрьском.
21:35 22.12.2016
В Казани открывается выставка «Новое пространство»
На выставке будут представлены работы Виктории Кошелевой, Владимира Логутова, Кирилла Макарова, Миши Most, Леонида Цхэ.
20:18 22.12.2016
На выставке будут представлены работы Виктории Кошелевой, Владимира Логутова, Кирилла Макарова, Миши Most, Леонида Цхэ.
20:18 22.12.2016
23 декабря состоится встреча бизнес-омбудсмена с предпринимателями из Набережных Челнов
Счета многих бизнесменов из Автограда также оказались замороженными в Татфондбанке.
19:41 22.12.2016
Счета многих бизнесменов из Автограда также оказались замороженными в Татфондбанке.
19:41 22.12.2016
95 полотен советских художников получил в дар ГМИИ РТ
Завершенные картины и эскизы Гелия Коржева, Константина Зефирова и Виктора Перельмана будут выставлены в галерее «Хазинэ» до 22 января 2017 года.
19:40 22.12.2016
Завершенные картины и эскизы Гелия Коржева, Константина Зефирова и Виктора Перельмана будут выставлены в галерее «Хазинэ» до 22 января 2017 года.
19:40 22.12.2016
В Москве представят посвященную татарскому театру экспозицию
Выставка к 110-летию татарского театра разместится в Театральном музее имени Бахрушина.
19:32 22.12.2016
Выставка к 110-летию татарского театра разместится в Театральном музее имени Бахрушина.
19:32 22.12.2016
Тимур Нагуманов: «При разборе прокуратурой каких-либо сложных ситуаций фактор ТФБ будет учитываться»
Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей рассказал о действиях прокуратуры в связи с ситуацией в Татфондбанке.
19:24 22.12.2016
Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей рассказал о действиях прокуратуры в связи с ситуацией в Татфондбанке.
19:24 22.12.2016
В Казани прошел конкурс «Лучший оператор склада и водитель электроштабелера»
В РЦ «Биек Тау» соревновались сотрудники торговой сети «Пятерочка».
19:20 22.12.2016
В РЦ «Биек Тау» соревновались сотрудники торговой сети «Пятерочка».
19:20 22.12.2016
Тимур Нагуманов: «Банками разрабатываются специальные продукты для клиентов ТФБ»
Бизнес-омбудсмен рассказал ИА «Татар-информ» о финансовой помощи пострадавшим в кризисе с Татфондбанком.
19:08 22.12.2016
Бизнес-омбудсмен рассказал ИА «Татар-информ» о финансовой помощи пострадавшим в кризисе с Татфондбанком.
19:08 22.12.2016
Президент Татарстана сохранил место в рейтинге медиаперсон России
И в 2015-м, и в 2016-м Рустам Минниханов занимает 16 позицию в рейтинге компании «Медиалогия».
18:39 22.12.2016
И в 2015-м, и в 2016-м Рустам Минниханов занимает 16 позицию в рейтинге компании «Медиалогия».
18:39 22.12.2016
В Москве простились с убитым в Турции послом РФ Андреем Карловым
Церемония прощания с российским дипломатом прошла в здании Министерства иностранных дел.
18:26 22.12.2016
Церемония прощания с российским дипломатом прошла в здании Министерства иностранных дел.
18:26 22.12.2016
В Казани напавший на 19-летнюю девушку с рашпилем предстал перед судом
Максим Байрамов страдает от наркозависимости, пять раз был судим, а на девушку из-за ее телефона.
18:15 22.12.2016
Максим Байрамов страдает от наркозависимости, пять раз был судим, а на девушку из-за ее телефона.
18:15 22.12.2016
Премьер-министр РТ поздравил коллектив «Татэнерго» с 85-летием республиканской энергосистемы
Ильдар Халиков подчеркнул, что энергетика всегда была и остается отраслью, в которой «работали истинные герои».
18:05 22.12.2016
Ильдар Халиков подчеркнул, что энергетика всегда была и остается отраслью, в которой «работали истинные герои».
18:05 22.12.2016
Эльвира Камалова: «Главными темами в наши дни являются татарский театр и татарская эстрада»
Посвященная 110-летию татарского театра научно-практическая конференция прошла в Казани.
18:00 22.12.2016
Посвященная 110-летию татарского театра научно-практическая конференция прошла в Казани.
18:00 22.12.2016