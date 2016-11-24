Поздравляем Павлову Марину Ивановну с 85-летием!

В Республике

Путин о ситуации с ТФБ: «ЦБ и руководство РТ ищут способы поддержки, в том числе юридических лиц»

Президент России прокомментировал ситуацию в финансовом секторе республики во время своей пресс-конференции.

12:37 23.12.2016 Президент России прокомментировал ситуацию в финансовом секторе республики во время своей пресс-конференции.

Рустаму Минниханову представили проект мультимедийной выставки «Россия - моя история»

В числе вариантов для размещения экспозиции рассматривается территория ВЦ «Казанская ярмарка».

12:06 23.12.2016 В числе вариантов для размещения экспозиции рассматривается территория ВЦ «Казанская ярмарка».

Виктор Зубков и Рустам Минниханов открыли в Татарстане шесть новых газовых заправок

Газозаправочная сеть ПАО «Газпром» в республике выросла до 19 станций.

11:54 23.12.2016 Газозаправочная сеть ПАО «Газпром» в республике выросла до 19 станций.

Тимур Нагуманов провел встречу с челнинскими предпринимателями-клиентами ТФБ и Интехбанка

Во встрече приняли участие мэр города Набережные Челны и заместитель руководителя ФНС по РТ.

11:48 23.12.2016 Во встрече приняли участие мэр города Набережные Челны и заместитель руководителя ФНС по РТ.

Энергетики приступили к внедрению «умных сетей» на объектах ОАО «Сетевая компания»

Smart grid обеспечит потребителей бесперебойным электроснабжением, а компанию – возможностью дистанционно управлять работой распредсетей.

10:00 22.12.2016 Smart grid обеспечит потребителей бесперебойным электроснабжением, а компанию – возможностью дистанционно управлять работой распредсетей.

Состоялась встреча Президента РТ с координатором группы «Россия – Исламский мир»

В числе прочих тем стороны на встрече обсудили ситуацию с убийством в Турции российского посла Андрея Карлова.

11:30 23.12.2016 В числе прочих тем стороны на встрече обсудили ситуацию с убийством в Турции российского посла Андрея Карлова.

Театр Камала внесен в Книгу почета Казани

С 110-летием татарского театра коллектив поздравила администрация Казани.

11:12 23.12.2016 С 110-летием татарского театра коллектив поздравила администрация Казани.

В Казани уволили воспитателей частного детсада за наличие судимостей

В частном садике сотрудники прокуратуры выявили ряд нарушений.

11:10 23.12.2016 В частном садике сотрудники прокуратуры выявили ряд нарушений.

Хоккеисты «Ак Барса» посетили онкогематологическое отделение ДРКБ

Маленьких пациентов с наступающим Новым годом поздравили Артем Лукоянов, Александр Свитов и Джастин Азеведо.

11:03 23.12.2016 Маленьких пациентов с наступающим Новым годом поздравили Артем Лукоянов, Александр Свитов и Джастин Азеведо.

Во дворе Национального музея РТ появится двухуровневая подземная парковка

По предварительным расчетам, только противоаварийные работы всего комплекса Гостиного двора обойдутся в 40 млн рублей.

10:30 23.12.2016 По предварительным расчетам, только противоаварийные работы всего комплекса Гостиного двора обойдутся в 40 млн рублей.

Минтимер Шаймиев стоя приветствовал старшее поколение камаловцев

Госсоветник РТ вручил сотрудникам и артистам театра государственные награды республики.

09:25 23.12.2016 Госсоветник РТ вручил сотрудникам и артистам театра государственные награды республики.

Прокуратура проверит защищенность аэропорта Казани после гонок по терминалу

Будет дана оценка действиям работников служб, обеспечивающих защищенность объекта от постороннего вмешательства.

09:07 23.12.2016 Будет дана оценка действиям работников служб, обеспечивающих защищенность объекта от постороннего вмешательства.

Дети изо всех районов Татарстана вместе создадут национальный мультфильм

Проект, посвященный истории республики, будет реализован на двух государственных языках.

07:40 23.12.2016 Проект, посвященный истории республики, будет реализован на двух государственных языках.

Определено место проведения федерального Сабантуя 2020 года

Впервые главный праздник плуга в России примет столица Татарстана.

07:00 23.12.2016 Впервые главный праздник плуга в России примет столица Татарстана.

Евгений Пашутин о победе над «Жальгирисом»: «Мы проявили характер»

Наставник казанцев заметил, что УНИКС одержал в Евролиге вторую победу подряд.

06:51 23.12.2016 Наставник казанцев заметил, что УНИКС одержал в Евролиге вторую победу подряд.

Гузель Шарипова: «В Татарстане установят памятники Хади Такташу и Рустему Яхину»

Планируется открыть памятные доски в честь Наби Даули, Якова Шамова, Дмитрия Лихачева.

06:31 23.12.2016 Планируется открыть памятные доски в честь Наби Даули, Якова Шамова, Дмитрия Лихачева.

Минтимер Шаймиев о татарском театре: «Наш театр живет и будет жить»

В Казани прошел вечер, посвященный 110-летию татарского профессионального театра и театра Камала.

06:14 23.12.2016 В Казани прошел вечер, посвященный 110-летию татарского профессионального театра и театра Камала.

Участники Клуба инвесторов РТ наметили планы на 2017 год

В заседании клуба принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

06:01 23.12.2016 В заседании клуба принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

УНИКС в гостях победил литовский «Жальгирис»

Казанцы «вытащили» сложнейшую игру, одолев соперников со счетом 80:88.

23:08 22.12.2016 Казанцы «вытащили» сложнейшую игру, одолев соперников со счетом 80:88.

Фарид Мухаметшин поздравил профессуру родного вуза с 60-летием

В 1979 году будущий глава татарстанского парламента окончил филиал Уфимского нефтяного технического университета в Октябрьском.

21:35 22.12.2016 В 1979 году будущий глава татарстанского парламента окончил филиал Уфимского нефтяного технического университета в Октябрьском.

В Казани открывается выставка «Новое пространство»

На выставке будут представлены работы Виктории Кошелевой, Владимира Логутова, Кирилла Макарова, Миши Most, Леонида Цхэ.

20:18 22.12.2016 На выставке будут представлены работы Виктории Кошелевой, Владимира Логутова, Кирилла Макарова, Миши Most, Леонида Цхэ.

23 декабря состоится встреча бизнес-омбудсмена с предпринимателями из Набережных Челнов

Счета многих бизнесменов из Автограда также оказались замороженными в Татфондбанке.

19:41 22.12.2016 Счета многих бизнесменов из Автограда также оказались замороженными в Татфондбанке.

95 полотен советских художников получил в дар ГМИИ РТ

Завершенные картины и эскизы Гелия Коржева, Константина Зефирова и Виктора Перельмана будут выставлены в галерее «Хазинэ» до 22 января 2017 года.

19:40 22.12.2016 Завершенные картины и эскизы Гелия Коржева, Константина Зефирова и Виктора Перельмана будут выставлены в галерее «Хазинэ» до 22 января 2017 года.

В Москве представят посвященную татарскому театру экспозицию

Выставка к 110-летию татарского театра разместится в Театральном музее имени Бахрушина.

19:32 22.12.2016 Выставка к 110-летию татарского театра разместится в Театральном музее имени Бахрушина.

Тимур Нагуманов: «При разборе прокуратурой каких-либо сложных ситуаций фактор ТФБ будет учитываться»

Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей рассказал о действиях прокуратуры в связи с ситуацией в Татфондбанке.

19:24 22.12.2016 Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей рассказал о действиях прокуратуры в связи с ситуацией в Татфондбанке.

В Казани прошел конкурс «Лучший оператор склада и водитель электроштабелера»

В РЦ «Биек Тау» соревновались сотрудники торговой сети «Пятерочка».

19:20 22.12.2016 В РЦ «Биек Тау» соревновались сотрудники торговой сети «Пятерочка».

Тимур Нагуманов: «Банками разрабатываются специальные продукты для клиентов ТФБ»

Бизнес-омбудсмен рассказал ИА «Татар-информ» о финансовой помощи пострадавшим в кризисе с Татфондбанком.

19:08 22.12.2016 Бизнес-омбудсмен рассказал ИА «Татар-информ» о финансовой помощи пострадавшим в кризисе с Татфондбанком.

Президент Татарстана сохранил место в рейтинге медиаперсон России

И в 2015-м, и в 2016-м Рустам Минниханов занимает 16 позицию в рейтинге компании «Медиалогия».

18:39 22.12.2016 И в 2015-м, и в 2016-м Рустам Минниханов занимает 16 позицию в рейтинге компании «Медиалогия».

В Москве простились с убитым в Турции послом РФ Андреем Карловым

Церемония прощания с российским дипломатом прошла в здании Министерства иностранных дел.

18:26 22.12.2016 Церемония прощания с российским дипломатом прошла в здании Министерства иностранных дел.

В Казани напавший на 19-летнюю девушку с рашпилем предстал перед судом

Максим Байрамов страдает от наркозависимости, пять раз был судим, а на девушку из-за ее телефона.

18:15 22.12.2016 Максим Байрамов страдает от наркозависимости, пять раз был судим, а на девушку из-за ее телефона.