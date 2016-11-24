Поздравляем Павлову Марину Ивановну с 85-летием!

23 декабря исполняется 85 лет нашей любимой маме, бабушке, прабабушке Павловой Марине Ивановне.
С днем рожденья! Счастья в доме,
И уютного тепла,
Чтобы радостной и светлой
Твоя жизнь всегда была.
С наилучшими пожеланиями дети, внуки, правнуки
23.12.2016 08:30 | Поздравляем! Печать
23 декабря исполняется 85 лет нашей любимой маме, бабушке, прабабушке Павловой Марине Ивановне.
С днем рожденья! Счастья в доме,
И уютного тепла,
Чтобы радостной и светлой
Твоя жизнь всегда была.
С наилучшими пожеланиями дети, внуки, правнуки
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