На Кукморском заводе Металлопосуды царит атмосфера Нового года (фото)

В Кукморе царит оживление по украшению территорий организаций и предприятий. Пройтись по улицам поселка с каждым днем становится все приятнее. Разноцветье гирлянд, светящихся оленей, шаров поднимают настроение, напоминая о приближающемся Новом годе.
23.12.2016 13:00 | новости Печать
В Кукморе царит оживление по украшению территорий организаций и предприятий. Пройтись по улицам поселка с каждым днем становится все приятнее. Разноцветье гирлянд, светящихся оленей, шаров поднимают настроение, напоминая о приближающемся Новом годе.
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