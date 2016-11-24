В ИнтехБанк введена временная администрация

23.12.2016 12:00 | новости

Центральный Банк России назначил временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «ИнтехБанк».

«В связи с неустойчивым финансовым положением Публичного акционерного общества „ИнтехБанк“ и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, Банк России возложил с 23 декабря 2016 на государственную корпорацию „Агентство по страхованию вкладов“ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев», — говорится в опубликованном на сайте ЦБ РФ пресс-релизе.

Регулятор отмечает, приостановление полномочий акционеров, связанных с участием в уставном капитале, а также полномочий органов управления ПАО «ИнтехБанк». «Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка. Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Порядок выплаты страхового возмещения вкладчикам (включая индивидуальных предпринимателей), будет определен государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», пишет Татар-информ.