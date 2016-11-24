Вниманию участников фотоконкурса «Мой малыш в мире животных»: изменены условия!

В связи с тем, что некоторые участники прибегли к "накрутке голосов", мы вынуждены внести изменения в условия конкурса. Как мы сообщали ранее, победитель будет один. Поэтому победителя из всех 10 участников определит случайный посетитель редакции.
23.12.2016 11:30 | новости Печать
В связи с тем, что некоторые участники прибегли к "накрутке голосов", мы вынуждены внести изменения в условия конкурса. Как мы сообщали ранее, победитель будет один. Поэтому победителя из всех 10 участников определит случайный посетитель редакции.
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