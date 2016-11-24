Тимур Нагуманов: Большинство людей, с которыми мы общались, все-таки стараются справиться с кризисом

23.12.2016 11:00 | новости Печать

Тимур Нагуманов: Большинство людей, с которыми мы общались, все-таки стараются справиться с кризисом

Бизнес-омбудсмен Татарстана в эксклюзивном интервью sntat.ru рассказал подробности договоренностей с налоговой инспекцией, прокуратурой и банками, пишут События.

«Сейчас активно ведется работа по каждой конкретной ситуации», рассказал уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов. В частности, структуры бизнес-омбудсмена будут добиваться, чтобы средства, которые не дошли до налоговых органов все-таки были зачтены.

- Есть договоренность с налоговой, по средствам, которые у юридических лиц остались на корреспондентском счете, т.е. они пытались оплатить налоги, но деньги до налоговой так и не дошли, по этим ситуациям комиссия будет рассматривать каждый конкретный случай, и мы будем оказывать консультации, чтобы добиваться зачета, - сообщил Тимур Нагуманов.

Ведётся работа и по вопросам рефинансирования бизнесменов. Фонды, которые выдают микрофинансовые займы сейчас переориентируются на работу с теми, кто пострадал из-за ситуации с Татфондбанком.

- Тем предпринимателям, которым нужно срочно где-то «перезаняться» можно обращаться туда, а также они могут обращаться в Гарантийный фонд РТ для оказания помощи и консультаций по вопросам работы с лизинговыми компаниями и другими банками, - рассказал Тимур Нагуманов.

Также он отметил, что в ближайшее время ожидается выработка решений для клиентов Татфондбанка, чьи средства оказались замороженными и со стороны крупных финансовых структур. «Идут переговоры с несколькими федеральными банками по поводу того, чтобы в рамках их программ по взаимодействию с министерством экономики РТ были выработаны специальные продукты для клиентов ТФБ. Но конечного результата пока нет, это дело ближайших дней», - отметил собеседник sntat.ru.

Прокуратура в свою очередь также внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Татфондбанка, однако вмешиваться в деятельность временной администрации, назначенной АСВ не может, отметил Тимур Нагуманов. Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, также рассказал о подробностях встречи с прокурором РТ Илдусом Нафиковым.

- Илдус Саидович ещё раз подтвердил, что их главный приоритет - защита прав граждан и защита прав предпринимателей. Соответственно по прокуратурам республики они в ближайшее время распространят поручение, обращать внимание на этот фактор при разборе каких-либо сложных ситуаций. Если у кого-то возникнут какие-либо проблемы, то фактор Татфондбанка будет учитываться, - рассказал Нагуманов.

В целом оценивая ситуацию, бизнес-омбудсмен отметил ее кризисный характер, однако выразил надежду, что бизнес с кризисом справится.

- Мы говорили о конкретике, предприниматели в основном прагматично и конструктивно к этому подходят, да, конечно они негодуют, возмущены, надеются на лучшее, но большинство из них реально думает и предпринимает меры по решению проблем с которыми они столкнулись: где найти замещение, каким образом удержать свой бизнес. Большинство людей, с которыми мы общались все-таки стараются справиться с кризисом, и думаю, у них получится, - добавил собеседник.

Напомним, АСВ начинает выплаты вкладчикам Татфондбанка 26 декабря. Банками агентами выбраны ПАО «Сбербанк», ВТБ 24, АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК. 5 банков выбрано для ускорения процесса выплат и создания комфортных условий получения возмещения вкладчиками. Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов».

 


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