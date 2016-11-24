Страховые выплаты вкладчикам ТФБ начнутся на три дня раньше запланированного

23.12.2016 09:30 | новости Печать

Страховые выплаты вкладчикам ТФБ начнутся на три дня раньше запланированного

Ситуация вокруг Татфондбанка находится на контроле у правительства РТ, Нацбанка и АСВ, которые предпринимают все возможные меры для минимизации негативных последствий. Первые выплаты начнутся 26 декабря в отделениях пяти банков, пишут События.

АСВ начинает выплаты вкладчикам Татфондбанка 26 декабря. Банками агентами выбраны ПАО «Сбербанк», ВТБ 24, АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК. Напомним, первоначально госкорпорация обещала начать выплаты не позднее 29 декабаря, таким образом, компенсационная кампания начнется на три дня раньше первоначально объявленного срока.

Решение о выплате клиентам банка было принято в самые сжатые сроки, считает аналитик компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков. «Выплаты компенсаций фактически начнутся мгновенно. По многим другим банкам раньше АСВ затягивало выплаты. Они начинались, как правило, через 2-3 месяца. Здесь же вероятно это сделано для того чтобы нормализовать ситуацию в банковской системе Татарстана», - сказал он.

По его мнению банки были выбраны не случайно. Повлияла их финансовая устойчивость и разветвленность филиальной сети.

Руководитель ООО «Финам-Казань» Руслан Жуков считает, что оперативное решение вопроса о страховых выплатах позволит снять напряжение в банковском секторе региона.

«Это позволит в более короткие сроки произвести выплату вкладов частных лиц, в рамках страховой суммы. Татфондбанк располагает филиалами в разных городах страны, поэтому учитывалось не только общее количество клиентов, но и территориальная сеть банков-агентов. Скорее всего, часть банков-агентов будет отвечать за Казань и Татарстан, часть по выплатам региональным клиентам», - отметил Жуков.

Клиентам банка, вклады которых не превышали 1,4 млн рублей, в этой ситуации беспокоиться не о чем, деньги они сохранят. «Индивидуальные предприниматели получат возмещение только путем перечисления причитающейся суммы на указанный счет в банке — участнике системы страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Суммы свыше 1 400 000 рублей оформляются как требования кредитора к банку, заполненные вкладчиком в банке-агенте. Если вкладчик не согласен с суммой возмещения, то пусть напишет заявление для передачи в АСВ, с копиями документов, подтверждающих обоснованность требования вкладчика», - рассказал Руслан Жуков.

Многие эксперты также сохраняют надежду на то, что Татфондбанк будет санирован. Так, по мнению Жукова, временная администрация в ближайшее время проведет ревизию состояния банка и его активов, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе. «На мой взгляд, сохраняются высокие шансы на его санацию», - подчеркнул эксперт.

Напомним, что под страховой случай подпадают все вклады физических лиц, сумма которых не превышает 1 млн 400 тысяч рублей. Все проценты по вкладу также включаются в сумму страховых выплат.

Для получения выплат необходим паспорт и заявление в банк-агент о выплате страхового возмещения. Выдача средств начнется 26 декабря и продолжится в течение всего действия срока моратория.

Стоит отметить, что правительство начинает предпринимать ряд мер для поддержки вкладчиков-юрлиц, средства которых не подпадают под страховой случай. Сегодня прошла встреча министра экономики, представителей профильных ведомств и пострадавших предпринимателей – вкладчиков Татфондбанка. Был выработан перечень конкретных действий, направленных на их поддержку.

Уполномоченный по правам предпринимателей РТ Тимур Нагуманов на своей странице в Instagram отмечал, что прокуратура следит за развитием событий вокруг вокруг банка. «Для прокуратуры республики главный приоритет - интересы граждан, в том числе предпринимателей. Пока не завершится оценка состояния банка со стороны АСВ, прокуратура, как и другие органы власти, не имеет права вмешиваться в деятельность временной администрации. Тем не менее, Илдус Нафиков доведет до всех районных и городских прокуроров Татарстана задачу максимально лояльно относиться к предпринимателям, попавшим в сложную ситуацию», - отмечает Нагуманов.

 


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