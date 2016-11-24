Что делать людям, чьи деньги застряли в Татфондбанке

У вкладчиков Татфондбанка проблем с возмещением средств в размере 100 процентов вклада, но не более 1,4 млн. рублей, гарантированных государством, не будет. 26 декабря они смогут обратиться в 5 банков-агентов за выплатами, которые были отобраны на конкурсной основе. Ими стали: ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «АК БАРС» БАНК. Информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема заявлений от вкладчиков о получении возмещения будет размещена на сайте АСВ (www.asv.org.ru) в пятницу, 23 декабря ближе к вечеру. Дополнительные подробности можно узнать и по телефону «горячей линии» АСВ (8-800-200-08-05).

Для получения возмещения вкладчику необходимо:

1. Узнать 23 декабря на сайте АСВ по адресу www.asv.org.ru информацию о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема заявлений.

2. Представить в банк-агент только паспорт, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно будет получить и заполнить в подразделениях банков-агентов, выплачивающих возмещения по вкладам.

3. 26 декабря прийти в банк-агент с паспортом и заполнить заявление. Заявления будут приниматься во время действия моратория (в течение трех месяцев).

4. После написания заявления в банке-агенте по законодательству на выплату предоставляется три рабочих дня. Можно получить деньги на месте наличными, либо они будут переведены на расчётный счёт получателя.

Какая поддержка будет оказана предпринимателям

Трудности могут возникнуть у бизнесменов, держащих средства в ТФБ, которым нужно уже в конце декабря выплатить зарплаты сотрудникам, налоги и не оказаться в списке штрафников. Для их поддержки в Татарстане по поручению Президента РТ Рустама Минниханова создана специальная рабочая группа, которая будет заниматься решением проблем клиентов ТФБ.

22 декабря на встрече с представителями правительства предпринимателям пообещали налоговые отсрочки по платежам, лояльно отношение со стороны надзорных органов, микрокредитование по пониженным ставкам до 8-9 процентов и перекредитование на льготных условиях.

- Рабочая группа не будет действовать отдельно от предпринимателей. Мы сделаем ее совместной, будем смотреть на проблему консолидировано. У нас есть отдельная категория предпринимателей, которым просто сейчас, в конце декабря, надо выплатить зарплату, заплатить налоги и не попасть в списки штрафников. Поэтому и по налогам работает специальная комиссия. Если деньги были уплачены и на корсчете, ситуация будет отдельно рассматриваться, - пообещал предпринимателям министр экономики РТ Артем Здунов.

В правительстве пообещали разбираться с каждым случаем индивидуально, работать по выходным и до последнего клиента. Для решения вопросов рефинансирования привлекут банки-партнеры: «Ак Барс» и ВТБ-24, ожидается, что средства будут предоставляться под ставку до 11 процентов годовых. Общая сумма ущерба предпринимателей будет подбита по итогам всех поступивших обращений. Предложенные меры поддержки распространяться и на предпринимателей, пострадавших в других банках республики, остановивших платежи.

Сейчас правительством Татарстана принимаются все меры для того, чтобы исправить положение Татфондбанка. Об этом заявил на совете по делам соотечественников при Президенте РТ председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

- Для нас самих эта ситуация стала серьезной неожиданностью. Наш премьер-министр, который является председателем совета директоров этого банка, тоже озабочен, - сказал глава татарстанского парламента.

По его словам, в настоящее время в республике принимаются должные меры, чтобы избежать «эффекта домино».

Телефоны «горячих линий» для предпринимателей

Ранее с предпринимателями-клиентами Татфондбанка встретился бизнес-омбудсмен РТ Тимур Нагуманов. На своей странице в Инстаграм он отметил, что прокуратура следит за развитием событий вокруг банка.

- Для прокуратуры республики главный приоритет - интересы граждан, в том числе предпринимателей. Пока не завершится оценка состояния банка со стороны АСВ, прокуратура, как и другие органы власти, не имеет права вмешиваться в деятельность временной администрации. Тем не менее, Илдус Нафиков (прокурор РТ, - Ред.) доведет до всех районных и городских прокуроров Татарстана задачу максимально лояльно относиться к предпринимателям, попавшим в сложную ситуацию, - отметил Тимур Нагуманов.

Бизнес-омбусмен также сообщил о начале работы информационной линии для предпринимателей (843) 203 29 08.

Кроме того, 22 декабря в Татарстане открылась «горячая линия» по вопросам предпринимателей - клиентов банков, приостановивших операционную деятельность. Бизнесмены могут получить разъяснения по волнующим их вопросам по телефону (843) 524-90-90. Телефон работает ежедневно с 8.00 до 20.00, включая 31 декабря 2016 года.

Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения также можно получить по телефону «горячей линии» АСВ (8-800-200-08-05),а также на сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи/«Татфондбанк» (ПАО)».