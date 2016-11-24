В Кукморе прошла новогодняя елка главы района (фото)

23.12.2016 10:00 | Тема дня

В районном Доме культуры прошла новогодняя елка главы района. На нее были приглашены отличники учебы, победители различных предметных олимпиад, призеры международных, всероссийских, республиканских конкурсов, а также спортивных соревнований. К ним с приветствием обратился глава района Сергей Димитриев.

- Сегодня здесь собрались дети, которые добились хороших результатов в учебе, в спорте, культуре. Вы - лучшие представители молодого поколения района. Спасибо вам за ваши победы и достижения. Убежден, что вы и дальше будете радовать нас новыми свершениями. Я поздравляю вас с этим замечательным праздником, желаю здоровья, счастья и творческих успехов, - отметил он.

Праздник сопровождался концертом и театрализованным представлением, подготовленным воспитанниками Кукморской детской школы искусств.