Бизнесменам-клиентам ТФБ предложат микрозаймы, рефинансирование и понимание проверяющих

22.12.2016 16:30 | новости Печать

Бизнесменам-клиентам ТФБ предложат микрозаймы, рефинансирование и понимание проверяющих

Сегодня состоялась встреча министра экономики Татарстана Артема Здунова с предпринимателями-вкладчиками Татфондбанка. На встрече помимо министра присутствовали представители УФНС по РТ, ресурсно-снабжающих организаций, Гарантийного фонда РТ, Фонда микрофинансирования и двух банков. Бизнес представляли десять предпринимателей – делегатов от инициативной группы пострадавших от ситуации с Татфондбанком.

По итогам встречи предпринимателям предложили несколько вариантов поддержки:
открытие горячей линии, в работе которой будут задействованы ФНС, ПФР, ФСС, Минэкономики РТ и все подведомственные структуры;
прием обращений по системе единого окна, контакты которого в ближайшее время будут размещены на сайте министерства;
получение микрокредитов от Фонда микрофинансирования на льготных условиях, чтобы предприниматели могли в поддержать свою ликвидность;
помощь банков-партнеров для рефинансирования крупных кредитов – на сегодняшний день в программе поддержки изъявили желание принять участие «АК БАРС» Банк и ВТБ 24;
содействие в получении официальных объяснений от банка для предоставления контрагентам при невозможности исполнять обязательства по договору (для многих этот документ станет подтверждением наступления форс-мажорных обстоятельств).

После окончания встречи ее результатами с журналистами поделился глава Минэкономики РТ. Артем Здунов отметил, что с сегодняшнего дня создается группа по оказанию всесторонней поддержки предпринимателям. «Рабочая группа не будет действовать отдельно от предпринимателей. Мы сделаем ее совместной, будем смотреть на проблему консолидированно», – подчеркнул он.

А. Здунов акцентировал внимание на вопросах, которые в большей степени волнуют участников встречи.

«У нас есть отдельная категория предпринимателей, которым просто сейчас, в конце декабря, надо выплатить зарплату, заплатить налоги и не попасть в списки штрафников. Поэтому и по налогам работает специальная комиссия. Если деньги были уплачены и на корсчете, ситуация будет отдельно рассматриваться», – рассказал министр.

Часть вопросов предпринимателей касалась возможной санации банка. Министр отметил, что временная администрация ТФБ также будет привлекаться на подобные встречи.

«Были рассмотрены такие ситуации, когда есть кредит и при этом есть депозиты – можно ли их перекрыть, потому что, в принципе, юрлицо находится в балансе. Все хотят продолжать вести бизнес. Вопрос в том, где сейчас взять оборотные средства. Мы сейчас будем заниматься этим», – отметил Здунов.

По словам чиновника, группа будет работать до тех пор, пока не будет решена проблема последнего клиента. «Я считаю, что каждодневная работа группы, в том числе и в выходные дни, принесет свои плоды. Что же касается суммы ущерба для предпринимателей, то это будет ясно только тогда, когда поступят обращения», – подытожил министр.

Что же касается санации банка, то Артем Здунов не смог дать конкретного ответа. «Сейчас нельзя сказать, что средства Татфондбанка потеряны, потому что идет обследование», – пояснил он.

Уполномоченный по правам предпринимателей в РТ Тимур Нагуманов, также принимавший участие во встрече, анонсировал налоговые послабления для бизнеса, пострадавшего в этой ситуации.

«Большинство компаний испытывает серьезную нехватку оборотных средств для расчетов с контрагентами, сотрудниками, кредиторами. Решили, что Министерство экономики и Фонд микрофинансирования проработают максимально доступные для бизнеса меры поддержки», – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Предприниматели в ходе общения с прессой отметили, что ожидают помощи и всесторонней поддержки от государства.

«Сегодняшняя встреча говорит о том, что министерство не стоит в стороне. Оно пытается вникнуть в проблемы, которые возникли. Есть надежда, что те вопросы, которые предприниматели сегодня поднимали, доведут до высшего руководства республики и будут предприняты какие-то меры. Сегодня заслушивались предприниматели, которые пришли на это совещание, и вырабатывались меры, как им в конкретном случае помочь», – сказал журналистам вице-президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ, генеральный директор компании «Ваш быт» Фарид Сафин, пишет Татар-информ.


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