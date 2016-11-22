Постановка на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

22.12.2016 14:00 | новости

Во исполнение статьи 69 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 №572 «Об утверждении Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду» Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан проводится приём заявок для постановки на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому надзору.

Заявитель подает заявку на регистрацию объекта НВОС с помощью бесплатного средства подготовки отчетности природопользователя («Модуль природопользователя»), размещенного на официальном сайте Росприроднадзора по адресу http://rpn.gov.ru/otchetnost, либо с помощью размещенного в сети Интернет «Личного кабинета» природопользователя по адресу https://lk.fsrpn.ru.

Датой приема заявки считается дата представления в Росприроднадзор или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (по месту нахождения объекта НВОС) заявки с сопроводительным письмом.

С информацией также можно ознакомиться на сайте Кукморского муниципального района http://kukmor.tatarstan.ru/ в разделе «Полезная информация».