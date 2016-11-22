В спорткомплексе «Ялкын» прошло Первенство района по национальной борьбе на призы мастера спорта России Нурсила Галиева среди юношей 2000 года рождения и моложе. Всего состязалось более 80 борцов. В своих весовых категориях чемпионами стали Ислам Мухаматнуров (Искубаш), Ильяс Гимадиев (Кукморская школа №4), Алексей Данилов (Нырья), Разиль Сабирзянов (Аш-Бузи), Инсаф Гильмутдинов, Рузаль Тимергалиев (Вахитово), Данил Габдрахманов (Мамашир), Инсаф Каримуллин (Байлянгар), Инсаф Садиков (Манзарасская школа), Игорь Федотов (Аграрный колледж), Абдулсамат Шакиров (Байлянгар), Раис Зарипов (Адаево), Раиль Салахутдинов (Олуяз).
В Кукморе прошло Первенство района по национальной борьбе
22.12.2016 13:00 | Спорт Печать
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Председатель ТПП РТ сформулировал задачи палаты по снижению давления на бизнес
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15:17 22.12.2016
В Татарстане в этом году выросло количество сделок с недвижимостью
Наибольший рост отмечен по государственной регистрации ипотек.
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Наибольший рост отмечен по государственной регистрации ипотек.
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Почетные знаки отличия и денежные премии получили 70 одаренных школьников, студентов и аспирантов столицы Татарстана.
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К юбилею Резеды Ахияровой прозвучал подарок ее покойного супруга
В Клубе Тукая отметили 60-летие композитора концертом из произведений классиков татарской музыки.
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В Клубе Тукая отметили 60-летие композитора концертом из произведений классиков татарской музыки.
14:49 22.12.2016
В Казани вручили награды лучшим спортсменам-юниорам республики
В этом году церемония «Спортивные надежды Татарстана» прошла в 16-й раз.
14:42 22.12.2016
В этом году церемония «Спортивные надежды Татарстана» прошла в 16-й раз.
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Современные гаджеты получили к Новому году подписчики журнала «Салават купере»
Победителей трех конкурсов поздравил Кыш Бабай, вручив планшет, смартфон и «радужные» апельсины.
14:37 22.12.2016
Победителей трех конкурсов поздравил Кыш Бабай, вручив планшет, смартфон и «радужные» апельсины.
14:37 22.12.2016
Федеральный бюджет выделил 5 млрд рублей на модернизацию сферы ЖКХ
Депутат Госдумы Александр Сидякин заявил, что стартует проект по совершенствованию коммунальной инфраструктуры в небольших муниципалитетах.
14:21 22.12.2016
Депутат Госдумы Александр Сидякин заявил, что стартует проект по совершенствованию коммунальной инфраструктуры в небольших муниципалитетах.
14:21 22.12.2016
Бизнесменам-клиентам ТФБ предложат микрозаймы, рефинансирование и понимание проверяющих
Министр экономики РТ Артем Здунов провел встречу с инициативной группой бизнесменов.
14:00 22.12.2016
Министр экономики РТ Артем Здунов провел встречу с инициативной группой бизнесменов.
14:00 22.12.2016
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По словам депутата Госдумы, сейчас зарплата на селе в два раза ниже, чем в других секторах экономики.
13:47 22.12.2016
По словам депутата Госдумы, сейчас зарплата на селе в два раза ниже, чем в других секторах экономики.
13:47 22.12.2016
Половина жителей Татарстана уверена в улучшении экономической ситуации в республике
13 процентов респондентов ожидают негативного развития событий.
13:37 22.12.2016
13 процентов респондентов ожидают негативного развития событий.
13:37 22.12.2016
79,6 процента татарстанцев положительно оценивают работу Рустама Минниханова
О деятельности Владимира Путина позитивно отозвались 84,3 процента жителей республики.
13:11 22.12.2016
О деятельности Владимира Путина позитивно отозвались 84,3 процента жителей республики.
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Научная конференция к 110-летию татарского театра открылась в Казани
С приветственным словом к участникам обратилась первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.
12:30 22.12.2016
С приветственным словом к участникам обратилась первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.
12:30 22.12.2016
Сто новых автомобилей получили победители конкурса-смотра среди муниципальных образований РТ
За последние шесть лет муниципальные образования республики получили 1600 служебных автомобилей.
12:23 22.12.2016
За последние шесть лет муниципальные образования республики получили 1600 служебных автомобилей.
12:23 22.12.2016
Татарстан и ГЖД подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три года
Подписи под документом поставили Президент Татарстана и начальник республиканского филиала «Российских железных дорог».
12:06 22.12.2016
Подписи под документом поставили Президент Татарстана и начальник республиканского филиала «Российских железных дорог».
12:06 22.12.2016
В Тукаевском районе на пожаре спасены бараны, свиньи и кролики
В результате пожара никто не пострадал.
12:04 22.12.2016
В результате пожара никто не пострадал.
12:04 22.12.2016
Камаловцы подарили качаловцам 17 чак-чаков
Акция «Театральный Санта»-2017 стартовала в театре Маяковского с семнадцатью мандаринами от Светланы Немоляевой.
11:58 22.12.2016
Акция «Театральный Санта»-2017 стартовала в театре Маяковского с семнадцатью мандаринами от Светланы Немоляевой.
11:58 22.12.2016
Казань появится на памятных монетах к ЧМ-2018 году
Центробанк выпустил в обращение трехрублевые серебряные монеты к Чемпионату мира по футболу.
11:00 22.12.2016
Центробанк выпустил в обращение трехрублевые серебряные монеты к Чемпионату мира по футболу.
11:00 22.12.2016
В казанском ГТРК «Корстон» стартовал XI съезд Совета муниципальных образований РТ
В работе съезда принимает участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
10:40 22.12.2016
В работе съезда принимает участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
10:40 22.12.2016
Министр экономики РТ о кризисе ТФБ: «На многие вопросы удалось найти ответ»
В Министерстве экономики состоялась встреча Артема Здунова с инициативной группой предпринимателей, счета которых оказались заморожены в Татфондбанке.
10:14 22.12.2016
В Министерстве экономики состоялась встреча Артема Здунова с инициативной группой предпринимателей, счета которых оказались заморожены в Татфондбанке.
10:14 22.12.2016
На доме Празата Исанбета в Казани установили мемориальную доску
Торжественная церемония состоялась в рамках празднования 110-летия татарского театра.
09:38 22.12.2016
Торжественная церемония состоялась в рамках празднования 110-летия татарского театра.
09:38 22.12.2016