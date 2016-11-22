Эксперты отмечают рекордные сроки начала страховых выплат

22.12.2016 09:30 | Тема дня Печать

Эксперты отмечают рекордные сроки начала страховых выплат

Случаи когда АСВ настолько оперативно начинает возмещать средства вкладчиков – единичные.

(Казань, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). АСВ оперативно реагирует на сложившиеся условия, рассказал ИА «Татар-информ» аналитик компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков, при этом эксперт отмечает единичность подобных случаев. 

«Выплаты компенсаций фактически начнутся мгновенно. По многим другим банкам раньше АСВ затягивало выплаты. Они начинались, как правило, через 2-3 месяца. Здесь же вероятно это сделано для того чтобы нормализовать ситуацию в банковской системе Татарстана», — рассказал Кочетков.

Не просто так были отобраны и банки-агенты, на выбор скорее всего влияла их доступность клиенту и финансовая устойчивость. 

«АСВ выбирает банки не просто так. Им агентство перечисляет средства, поэтому банки должны отвечать некоторым требованиям: разветвленности сети, устойчивости, то есть они должны быть доступными клиенту», — отмечает эксперт. 

Выплаты страховых возмещений клиентам Татфондбанка будут осуществляться через отделения «Сбербанка», ВТБ 24 (ПАО), «Россельхозбанка», банка «ФК Открытие» и «Ак Барс» банка и начнутся 26 декабря 2016 года.


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Кукморянки успешно выступили в Международном конкурсе-фестивале (фото)

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
76 процентов православных и 73 процента мусульман считают религиозную ситуацию в РТ стабильной
Среди главных опасений верующих – проникновение чуждых местному менталитету традиций.
16:30 22.12.2016
В Казани планируют построить новый изолятор на 930 мест
После возведения объекта частично может закрыться СИЗО-2, а в помещениях СИЗО-1 разметится музей.
16:16 22.12.2016
В Москве умер внук Сталина Евгений Джугашвили
Общественный деятель скончался на 81-м году жизни.
16:10 22.12.2016
Появилось видео погони за протаранившим терминал аэропорта лихачом
Инцидент произошел минувшей ночью в аэропорту Казани.
16:07 22.12.2016
Энергетики приступили к внедрению «умных сетей» на объектах ОАО «Сетевая компания»
Smart grid обеспечит потребителей бесперебойным электроснабжением, а компанию – возможностью дистанционно управлять работой распредсетей.
10:00 22.12.2016
Рустам Минниханов: «Закрепление людей на селе – наша задача»
За последние несколько лет население деревень Татарстана уменьшилось на 44 тыс. человек.
16:00 22.12.2016
Казанская воспитательная колония ликвидирована
Приказ о ликвидации учреждении был издан на днях.
15:48 22.12.2016
Татарстан планирует вдвое увеличить производство на «Казаньоргсинтезе»
Планы развития промышленности региона Рустам Минниханов привел на съезде Совета муниципальных образований РТ.
15:45 22.12.2016
В Казани осудят женщину, оставившую новорожденную дочь на улице
Инцидент произошел 25 августа 2016 года на улице Сафиуллина.
15:34 22.12.2016
Председатель ТПП РТ сформулировал задачи палаты по снижению давления на бизнес
По словам Президента Татарстана, деятельность палаты очень важна для поддержки предпринимательства, развития бизнеса и всей республики.
15:31 22.12.2016
«Вовка-мастер» стал лидером народного голосования за талисман WorldSkills Kazan-2019
Дизайн-проект набрал 2288 голосов, оторвавшись от ближайшего конкурента всего на один голос.
15:17 22.12.2016
В Татарстане в этом году выросло количество сделок с недвижимостью
Наибольший рост отмечен по государственной регистрации ипотек.
15:10 22.12.2016
Видео: бензовоз налетел на грейдер под Пестрецами
Авария случилась на трассе М7 «Волга» в Татарстане.
15:08 22.12.2016
Талантливой молодежи Казани вручили именные стипендии мэра
Почетные знаки отличия и денежные премии получили 70 одаренных школьников, студентов и аспирантов столицы Татарстана.
15:00 22.12.2016
К юбилею Резеды Ахияровой прозвучал подарок ее покойного супруга
В Клубе Тукая отметили 60-летие композитора концертом из произведений классиков татарской музыки.
14:49 22.12.2016
В Казани вручили награды лучшим спортсменам-юниорам республики
В этом году церемония «Спортивные надежды Татарстана» прошла в 16-й раз.
14:42 22.12.2016
Современные гаджеты получили к Новому году подписчики журнала «Салават купере»
Победителей трех конкурсов поздравил Кыш Бабай, вручив планшет, смартфон и «радужные» апельсины.
14:37 22.12.2016
Федеральный бюджет выделил 5 млрд рублей на модернизацию сферы ЖКХ
Депутат Госдумы Александр Сидякин заявил, что стартует проект по совершенствованию коммунальной инфраструктуры в небольших муниципалитетах.
14:21 22.12.2016
Бизнесменам-клиентам ТФБ предложат микрозаймы, рефинансирование и понимание проверяющих
Министр экономики РТ Артем Здунов провел встречу с инициативной группой бизнесменов.
14:00 22.12.2016
Айрат Хайруллин: «Главная задача – рост зарплаты в сельском хозяйстве»
По словам депутата Госдумы, сейчас зарплата на селе в два раза ниже, чем в других секторах экономики.
13:47 22.12.2016
Половина жителей Татарстана уверена в улучшении экономической ситуации в республике
13 процентов респондентов ожидают негативного развития событий.
13:37 22.12.2016
79,6 процента татарстанцев положительно оценивают работу Рустама Минниханова
О деятельности Владимира Путина позитивно отозвались 84,3 процента жителей республики.
13:11 22.12.2016
Научная конференция к 110-летию татарского театра открылась в Казани
С приветственным словом к участникам обратилась первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.
12:30 22.12.2016
Сто новых автомобилей получили победители конкурса-смотра среди муниципальных образований РТ
За последние шесть лет муниципальные образования республики получили 1600 служебных автомобилей.
12:23 22.12.2016
Татарстан и ГЖД подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три года
Подписи под документом поставили Президент Татарстана и начальник республиканского филиала «Российских железных дорог».
12:06 22.12.2016
В Тукаевском районе на пожаре спасены бараны, свиньи и кролики
В результате пожара никто не пострадал.
12:04 22.12.2016
Камаловцы подарили качаловцам 17 чак-чаков
Акция «Театральный Санта»-2017 стартовала в театре Маяковского с семнадцатью мандаринами от Светланы Немоляевой.
11:58 22.12.2016
Казань появится на памятных монетах к ЧМ-2018 году
Центробанк выпустил в обращение трехрублевые серебряные монеты к Чемпионату мира по футболу.
11:00 22.12.2016
В казанском ГТРК «Корстон» стартовал XI съезд Совета муниципальных образований РТ
В работе съезда принимает участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
10:40 22.12.2016
Министр экономики РТ о кризисе ТФБ: «На многие вопросы удалось найти ответ»
В Министерстве экономики состоялась встреча Артема Здунова с инициативной группой предпринимателей, счета которых оказались заморожены в Татфондбанке.
10:14 22.12.2016
На доме Празата Исанбета в Казани установили мемориальную доску
Торжественная церемония состоялась в рамках празднования 110-летия татарского театра.
09:38 22.12.2016
Показать еще