Для большекукморских школьников провели внеклассное занятие на тему здорового образа жизни

В Республике

76 процентов православных и 73 процента мусульман считают религиозную ситуацию в РТ стабильной

Среди главных опасений верующих – проникновение чуждых местному менталитету традиций.

16:30 22.12.2016 Среди главных опасений верующих – проникновение чуждых местному менталитету традиций.

В Казани планируют построить новый изолятор на 930 мест

После возведения объекта частично может закрыться СИЗО-2, а в помещениях СИЗО-1 разметится музей.

16:16 22.12.2016 После возведения объекта частично может закрыться СИЗО-2, а в помещениях СИЗО-1 разметится музей.

В Москве умер внук Сталина Евгений Джугашвили

Общественный деятель скончался на 81-м году жизни.

16:10 22.12.2016 Общественный деятель скончался на 81-м году жизни.

Появилось видео погони за протаранившим терминал аэропорта лихачом

Инцидент произошел минувшей ночью в аэропорту Казани.

16:07 22.12.2016 Инцидент произошел минувшей ночью в аэропорту Казани.

Энергетики приступили к внедрению «умных сетей» на объектах ОАО «Сетевая компания»

Smart grid обеспечит потребителей бесперебойным электроснабжением, а компанию – возможностью дистанционно управлять работой распредсетей.

10:00 22.12.2016 Smart grid обеспечит потребителей бесперебойным электроснабжением, а компанию – возможностью дистанционно управлять работой распредсетей.

Рустам Минниханов: «Закрепление людей на селе – наша задача»

За последние несколько лет население деревень Татарстана уменьшилось на 44 тыс. человек.

16:00 22.12.2016 За последние несколько лет население деревень Татарстана уменьшилось на 44 тыс. человек.

Казанская воспитательная колония ликвидирована

Приказ о ликвидации учреждении был издан на днях.

15:48 22.12.2016 Приказ о ликвидации учреждении был издан на днях.

Татарстан планирует вдвое увеличить производство на «Казаньоргсинтезе»

Планы развития промышленности региона Рустам Минниханов привел на съезде Совета муниципальных образований РТ.

15:45 22.12.2016 Планы развития промышленности региона Рустам Минниханов привел на съезде Совета муниципальных образований РТ.

В Казани осудят женщину, оставившую новорожденную дочь на улице

Инцидент произошел 25 августа 2016 года на улице Сафиуллина.

15:34 22.12.2016 Инцидент произошел 25 августа 2016 года на улице Сафиуллина.

Председатель ТПП РТ сформулировал задачи палаты по снижению давления на бизнес

По словам Президента Татарстана, деятельность палаты очень важна для поддержки предпринимательства, развития бизнеса и всей республики.

15:31 22.12.2016 По словам Президента Татарстана, деятельность палаты очень важна для поддержки предпринимательства, развития бизнеса и всей республики.

«Вовка-мастер» стал лидером народного голосования за талисман WorldSkills Kazan-2019

Дизайн-проект набрал 2288 голосов, оторвавшись от ближайшего конкурента всего на один голос.

15:17 22.12.2016 Дизайн-проект набрал 2288 голосов, оторвавшись от ближайшего конкурента всего на один голос.

В Татарстане в этом году выросло количество сделок с недвижимостью

Наибольший рост отмечен по государственной регистрации ипотек.

15:10 22.12.2016 Наибольший рост отмечен по государственной регистрации ипотек.

Видео: бензовоз налетел на грейдер под Пестрецами

Авария случилась на трассе М7 «Волга» в Татарстане.

15:08 22.12.2016 Авария случилась на трассе М7 «Волга» в Татарстане.

Талантливой молодежи Казани вручили именные стипендии мэра

Почетные знаки отличия и денежные премии получили 70 одаренных школьников, студентов и аспирантов столицы Татарстана.

15:00 22.12.2016 Почетные знаки отличия и денежные премии получили 70 одаренных школьников, студентов и аспирантов столицы Татарстана.

К юбилею Резеды Ахияровой прозвучал подарок ее покойного супруга

В Клубе Тукая отметили 60-летие композитора концертом из произведений классиков татарской музыки.

14:49 22.12.2016 В Клубе Тукая отметили 60-летие композитора концертом из произведений классиков татарской музыки.

В Казани вручили награды лучшим спортсменам-юниорам республики

В этом году церемония «Спортивные надежды Татарстана» прошла в 16-й раз.

14:42 22.12.2016 В этом году церемония «Спортивные надежды Татарстана» прошла в 16-й раз.

Современные гаджеты получили к Новому году подписчики журнала «Салават купере»

Победителей трех конкурсов поздравил Кыш Бабай, вручив планшет, смартфон и «радужные» апельсины.

14:37 22.12.2016 Победителей трех конкурсов поздравил Кыш Бабай, вручив планшет, смартфон и «радужные» апельсины.

Федеральный бюджет выделил 5 млрд рублей на модернизацию сферы ЖКХ

Депутат Госдумы Александр Сидякин заявил, что стартует проект по совершенствованию коммунальной инфраструктуры в небольших муниципалитетах.

14:21 22.12.2016 Депутат Госдумы Александр Сидякин заявил, что стартует проект по совершенствованию коммунальной инфраструктуры в небольших муниципалитетах.

Бизнесменам-клиентам ТФБ предложат микрозаймы, рефинансирование и понимание проверяющих

Министр экономики РТ Артем Здунов провел встречу с инициативной группой бизнесменов.

14:00 22.12.2016 Министр экономики РТ Артем Здунов провел встречу с инициативной группой бизнесменов.

Айрат Хайруллин: «Главная задача – рост зарплаты в сельском хозяйстве»

По словам депутата Госдумы, сейчас зарплата на селе в два раза ниже, чем в других секторах экономики.

13:47 22.12.2016 По словам депутата Госдумы, сейчас зарплата на селе в два раза ниже, чем в других секторах экономики.

Половина жителей Татарстана уверена в улучшении экономической ситуации в республике

13 процентов респондентов ожидают негативного развития событий.

13:37 22.12.2016 13 процентов респондентов ожидают негативного развития событий.

79,6 процента татарстанцев положительно оценивают работу Рустама Минниханова

О деятельности Владимира Путина позитивно отозвались 84,3 процента жителей республики.

13:11 22.12.2016 О деятельности Владимира Путина позитивно отозвались 84,3 процента жителей республики.

Научная конференция к 110-летию татарского театра открылась в Казани

С приветственным словом к участникам обратилась первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.

12:30 22.12.2016 С приветственным словом к участникам обратилась первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова.

Сто новых автомобилей получили победители конкурса-смотра среди муниципальных образований РТ

За последние шесть лет муниципальные образования республики получили 1600 служебных автомобилей.

12:23 22.12.2016 За последние шесть лет муниципальные образования республики получили 1600 служебных автомобилей.

Татарстан и ГЖД подписали соглашение о сотрудничестве на ближайшие три года

Подписи под документом поставили Президент Татарстана и начальник республиканского филиала «Российских железных дорог».

12:06 22.12.2016 Подписи под документом поставили Президент Татарстана и начальник республиканского филиала «Российских железных дорог».

В Тукаевском районе на пожаре спасены бараны, свиньи и кролики

В результате пожара никто не пострадал.

12:04 22.12.2016 В результате пожара никто не пострадал.

Камаловцы подарили качаловцам 17 чак-чаков

Акция «Театральный Санта»-2017 стартовала в театре Маяковского с семнадцатью мандаринами от Светланы Немоляевой.

11:58 22.12.2016 Акция «Театральный Санта»-2017 стартовала в театре Маяковского с семнадцатью мандаринами от Светланы Немоляевой.

Казань появится на памятных монетах к ЧМ-2018 году

Центробанк выпустил в обращение трехрублевые серебряные монеты к Чемпионату мира по футболу.

11:00 22.12.2016 Центробанк выпустил в обращение трехрублевые серебряные монеты к Чемпионату мира по футболу.

В казанском ГТРК «Корстон» стартовал XI съезд Совета муниципальных образований РТ

В работе съезда принимает участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

10:40 22.12.2016 В работе съезда принимает участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Министр экономики РТ о кризисе ТФБ: «На многие вопросы удалось найти ответ»

В Министерстве экономики состоялась встреча Артема Здунова с инициативной группой предпринимателей, счета которых оказались заморожены в Татфондбанке.

10:14 22.12.2016 В Министерстве экономики состоялась встреча Артема Здунова с инициативной группой предпринимателей, счета которых оказались заморожены в Татфондбанке.