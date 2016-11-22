В пустыне Сахара впервые за 37 лет выпал снег (фото)

В пустыне Сахара выпал снег. В последний раз это нехарактерное для южного континента атмосферное явление наблюдалось в Сахаре 37 лет назад. Фотограф Карим Бушетата из алжирского города Айн-Сефра успел сделать несколько снимков пустыни сразу после снегопада, передает «Медуза».

По словам Бушетаты, снег лежал на барханах около суток, после чего растаял.



Напомним, что Казань на протяжении нескольких дней переживала последствия арктического антициклона, который опустил температуру воздуха до низких значений. Многие казанцы столкнулись с задержками в движении общественного транспорта. На время морозной погоды работников ЖКХ перевели на усиленный режим работы.