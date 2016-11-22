Среди победителей конкурса «Мой любимый детский врач» есть и кукморяне

22.12.2016 10:00 | новости

В республике на протяжении пяти недель проходил конкурс «Мой любимый детский врач». Конкурс проводится с 2011 года, если раньше в нем принимали участие только врачи из городов республики, то нынче свои силы испытали работники более 70 здравоохранительных учреждений. Таким образом, в общем списке участников было более 2000 претендентов на главный приз (из нашего района 10 педиатров).

Победителей выбирали родители и пациенты путем интернет-голосования. В нашем районе победителем стала Резеда Анисимова, Гульнара Хузина заняла второе, Нурзида Зарипова – третье места. В развлекательно-торговый центр «Корстон» в Казани были приглашены обладатели первых и вторых мест. Резеда Анисимова среди районов заняла 7 место (20 по республике), Гульнара Хузина – 10 (24 по республике). Занявшему первое место врачу была вручена путевка в одну из столиц Европы, за 2-3 места – в санаторий Сосновый Бор. Тем, кто занял с 4 по 34 места, подарили возможность отдохнуть один день в аквапарке «Ривьера».